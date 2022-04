Ισραήλ: Συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και δυνάμεων της αστυνομίας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ - Δείτε βίντεο

Press coverage: “Direct targeting of the occupation soldiers with firecrackers during tonight’s confrontations in the Bab al-Amoud area in #Jerusalem.” pic.twitter.com/cgVs2yzbTj — Palestine News 24/7 (@PaliNewsBot) April 3, 2022

Israeli occupation forces attacked #Palestinian youths in the vicinity of the Damascus Gate plaza in occupied #Jerusalem. #FreePalestine #IsraeliTerrorismpic.twitter.com/gDcTuTUeeI — Sajid Naiyer (@Sajidnaiyer) April 3, 2022

#Jerusalem - Bab Al-Amoud | The brutality of the Israeli terrorism against the Muslim worshipers after they finished performing their prayers, in the blessed Al-Aqsa Mosque. @Ramdog1980 pic.twitter.com/LjwyTrTRHZ — Ramy Abdeljabbar 🐱🐶🇺🇸🇵🇸 (@Ramdog1980) April 3, 2022

Israeli undercover forces violently assault a Palestinian man as they arrest him in Jerusalem. pic.twitter.com/l0LtK03niM — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 3, 2022





αργά χθες Κυριακή ανάμεσα σεκαι δυνάμεις της αστυνομίας τουστην ανατολικήείχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, που επιβεβαίωσαν πως προχώρησαν σε συλλήψεις.Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε Παλαιστίνιους να πετούν αντικείμενα εναντίον ισραηλινών αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, μπροστά στην πύλη της Δαμασκού, μια από τις βασικές προσβάσεις στη μουσουλμανική συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για δέκα συλλήψεις κι έναν αστυνομικό τραυματία σε αυτές που αποκάλεσε «ταραχές» στο περιθώριο των μεγάλων συγκεντρώσεων στην πλατεία των τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, που αποκαλείται όρος του ναού από τους εβραίους, καθώς ο μήνας του ραμαζανιού άρχισε το σαββατοκύριακο. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταμέτρησε έντεκα τραυματίες μεταξύ των διαδηλωτών.Νωρίτερα χθες ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γιαΐρ Λαπίντ μετέβη στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τομέα της ιερής πόλης που κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967, για να υποστηρίξει τους χιλιάδες ισραηλινούς αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί για τον μήνα του ραμαζανιού, έπειτα από σειρά επιθέσεων με 11 νεκρούς τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ.«Οι καιροί είναι δύσκολοι, η κατάσταση είναι τεταμένη, αλλά έχουμε αστυνομικές δυνάμεις στις οποίες μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη για να περάσουμε αυτή την περίπλοκη περίοδο», είπε ο κ. Λαπίντ.Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού για να ενημερωθεί σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Τζενίν, τομέα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από όπου καταγόταν Παλαιστίνιος που άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών πολιτών σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα σε προάστιο του Τελ Αβίβ.Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, της δεύτερης ισχυρότερης παλαιστινιακής ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης, σκοτώθηκαν από την Πέμπτη στις επιχειρήσεις των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.Το 2021, επεισόδια στην ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού οδήγησαν στον πόλεμο 11 ημερών ανάμεσα στη Χαμάς, το μεγαλύτερο παλαιστινιακό ένοπλο κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, και στον ισραηλινό στρατό.