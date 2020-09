Ανθεί ο γυναικείος σεξοτουρισμός στην Γκάμπια - Αγγλίδες «γιαγιάδες» πάνε με διαφορετικό νεαρό κάθε βράδυ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη φήμη που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ηως «παράδεισος» για ηλικιωμένες Βρετανίδες, που επισκέπτονται τον προορισμό για να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές ορέξεις τους με ντόπιους νεαρούς, διερευνά ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Channel 4.Σύμφωνα με την, το ντοκιμαντέρ, διάρκειας μίας ώρας, παρουσιάζει τι ανακάλυψε ο δημοσιογράφοςστο ταξίδι του στην Αφρικανική χώρα, μετά από συνεντεύξεις με νεαρούς και ηλικιωμένες κυρίες που συνάπτουν αυτές τις ευκαιριακές σχέσεις, και αυτοψία στα «αμαρτωλά» μπαρ.Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα, τα εν λόγω μπαρ είναι. Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν να ανακαλύψει πόσο αυθεντικές είναι οι σχέσεις που δημιουργουνται, δεδομένης της πολιτισμικής, ηλικιακής και ταξικής διαφοράς, αλλά και κατά πόσον εμπεριέχουν το στοιχείο της εκμετάλλευσης - και από ποια πλευρά.Στο ντοκιμαντέρ του, που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στη Βρετανία, μία γυναίκα είπε στον Σέιγι ότι η Γκάμπια είναι «παράδεισος» επειδή «μπορείς να πηγαίνες με διαφορετικό άνδρα κάθε βράδυ».Ο δημοσιογράφος μίλησε με τον, έναν ντόπιο που είχε συνάψει πολλές ερωτικές σχέσεις με ηλικιωμένες Ευρωπαίες γυναίκες. Σύμφωνα με τον Άλκα, πρόκειται για τουρίστριες που ήλθαν στη χώρα του με την πρόθεση να κάνουν σεξ με μικρότερους άνδρες και έπειτα να φύγουν.λέει ο Άλκα, που, σύμφωνα με την Daily Mail είναι παντρεμένος με τη Φρανσουάζ, μια 68χρονη Βελγίδα. Η Φρανσουάζστον σύζυγό της, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος - όπως υποστηρίζει - δεν της ζήτησε ποτέ τίποτα. Ως αντάλλαγμα, ο Άλκα λέει ότι της προσφέρει «χαρά», με την 68χρονη να σχολιάζει πως την κάνει να αισθάνεταιΜετά την προβολή του ντοκιμαντέρ πολλές ήταν οι αντιδράσεις από Βρετανούς τηλεθεατές στα social media. Αρκετοί χρήστες στο Twitter σχολίασαν πως το «Sex on the Beach» τους έκανε να αισθανθούν, και πολλοί, λέγοντας ότι εκμεταλλεύονται την φτώχεια των ντόπιων δελεάζοντάς τους με το όνειρο της βίζας για το Ηνωμένο Βασίλειο.«Το Sex on the Beach σε κάνει να νιώθεις τόσο άσχημα όσο και τα ντοκιμαντέρ για τον σεξοτουρισμό στην Ταϊλάνδη, όπου δυτικοί λευκοί άνδρες πηγαίνουν για να βρουν νύφες», έγραψε ένας χρήστης. «Όσα δείχνει το πρόγραμμα είναι πολύ ανησυχητικά. Ηλικιωμένες λευκές εκμεταλλεύοντας φτωχούς άνδρες στην Γκάμπια, πόσο σιχαμερό είναι αυτό;» διερωτάται ένα άλλο tweet.Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι που υποστήριξαν ότικαι ότι κάθε πλευρά αποκομίζει τα δικά της οφέλη. «Αν καταφέρουν να παντρευτούν μία από αυτές τις γιαγιάδες θα εξασφαλίσουν βίζα για τοκαι έπειτα θα ζουν σε άνετες συνθήκες», γράφει ένας χρήστης.Άλλοι σχολιαστές πάντως, που εχουν επισκεφθεί την Γκάμπια, επισήμαναν ότι όσα καταγράφονται στο ντοκιμαντέρκαι ότι υπάρχει μεν φλερτ από τους ντόπιους προς τις ηλικιωμένες Ευρωπαίες γυναίκες, αλλά αυτό γίνεται σε πολύ μικρότερη κλίμακα και διακριτικά.Για τον δημοσιογράφοπάντως, το ζητούμενο ήταν να γνωρίσει τη ζωή αυτών των ανθρώπων, ώστε να κατανοήσει το φαινόμενο. «Ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνώρισα δείχνουν να ταιριάζουν σε κουτάκια όπως «σεξοτουρίστας», «απατεώνας» ή «θύμα». Αν όμως αφιερώσεις χρόνο να τους γνωρίσεις συνειδητοποιείς ότι τίποτε δεν είναι οριστικό και ξεκάθαρο. Από τη γυναίκα που αρραβωνιάστηκε έναν άνδρα μετά από μόλις 3 μήνες μεχρι τον 34χρονο που είναι περήφανος για την 86χρονη μνηστή του... Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν αγαπη, σεξ, χρήματα ή δύναμη. Μόνο αν κοιτάξεις τη ζωή τους χωρίς να κρίνεις μπορείς να αποκτήσεις μια εικόνα».