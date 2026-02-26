Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ο κίνδυνος μετά από έμφραγμα είναι διαφορετικός για άνδρες και γυναίκες - Τι δείχνει ανάλυση 15ετίας
Ο κίνδυνος μετά από έμφραγμα είναι διαφορετικός για άνδρες και γυναίκες - Τι δείχνει ανάλυση 15ετίας
Η μεγαλύτερη ανάλυση του είδους της φέρνει στο φως ένα «παράδοξο φύλου-ευπάθειας», που αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου για τα δύο φύλα μετά από έμφραγμα
Μια νέα, μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ φέρνει νέα δεδομένα για το τι συμβαίνει μετά από μια καρδιακή προσβολή — και δείχνει ότι άνδρες και γυναίκες δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία περισσότερων από 900.000 ασθενών σε διάστημα 15 ετών. Αυτό που ανακάλυψαν το ονόμασαν «παράδοξο φύλου-ευπάθειας»: μια σύνθετη σχέση ανάμεσα στο βιολογικό φύλο και την ευθραυστότητα (αδυναμία του οργανισμού), η οποία επηρεάζει διαφορετικά την επιβίωση.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Regional Health – Europe, έδειξε ότι oι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν σοβαρή ευθραυστότητα μετά από έμφραγμα. Ωστόσο, όταν ένας άνδρας είναι ευάλωτος, έχει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει εντός ενός έτους.
Μέχρι σήμερα, η συζήτηση γύρω από τις διαφορές φύλου στα εμφράγματα επικεντρωνόταν κυρίως στο ότι οι γυναίκες συχνά διαγιγνώσκονται αργά ή δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Η νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη.
Η ευθραυστότητα θεωρείται εδώ και χρόνια σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου, επανεισαγωγής στο νοσοκομείο και νέων καρδιακών επεισοδίων.
Ωστόσο, η μελέτη έδειξε ότι η ευθραυστότητα δεν έχει τις ίδιες συνέπειες σε άνδρες και γυναίκες. Ειδικότερα, παρ’ ότι οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα σοβαρή ευθραυστότητα, οι άνδρες με αυτό το σύμπτωμα φαίνεται να έχουν χειρότερη πρόγνωση. Οι ερευνητές, μάλιστα, χαρακτηρίζουν το μειονέκτημα επιβίωσης στους άνδρες «κακοήθες», δηλαδή ιδιαίτερα σοβαρό.
Οι επιστήμονες προσπάθησαν να κατανοήσουν πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Στους άνδρες, η ευθραυστότητα φαίνεται να συνδέεται πιο άμεσα με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο. Οι άνδρες της μελέτης, μάλιστα, παρουσίαζαν συχνότερα σοβαρές αρτηριακές αποφράξεις, διαβήτη και πολλές συνυπάρχουσες παθήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι το σώμα τους είναι ήδη επιβαρυμένο, γι΄αυτό και η ικανότητά τους να ανακάμψουν μετά από ένα έμφραγμα είναι περιορισμένη – ακόμη κι αν λάβουν δυναμική θεραπεία.
Στις γυναίκες, η ευθραυστότητα φαίνεται να έχει πιο «γενικό χαρακτήρα»: Μπορεί, δηλαδή, να σχετίζεται με συνολική φθορά του οργανισμού και όχι απαραίτητα μόνο με σοβαρή καρδιοπάθεια.
Με απλά λόγια, η «ευθραυστότητα» δεν σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε άνδρες και γυναίκες – γι’ αυτό και πιθανότατα απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, υποστηρίζουν οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γιατροί ίσως πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούν τον κίνδυνο μετά από έμφραγμα. Για τους άνδρες ασθενείς, απαιτείται πιο εντατική παρακολούθηση και ενισχυμένα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης, ενώ για τις γυναίκες παραμένει βασική προτεραιότητα η έγκαιρη διάγνωση και η ίση πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες. Οι ερευνητές προτείνουν, επίσης, τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης της ευθραυστότητας, που να λαμβάνουν υπόψη το φύλο, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η βασική αιτία θανάτου παγκοσμίως. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε ποιος είναι ευάλωτος – πρέπει να κατανοήσουμε και πώς εκδηλώνεται διαφορετικά η ευαλωτότητα σε άνδρες και γυναίκες.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία περισσότερων από 900.000 ασθενών σε διάστημα 15 ετών. Αυτό που ανακάλυψαν το ονόμασαν «παράδοξο φύλου-ευπάθειας»: μια σύνθετη σχέση ανάμεσα στο βιολογικό φύλο και την ευθραυστότητα (αδυναμία του οργανισμού), η οποία επηρεάζει διαφορετικά την επιβίωση.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Regional Health – Europe, έδειξε ότι oι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν σοβαρή ευθραυστότητα μετά από έμφραγμα. Ωστόσο, όταν ένας άνδρας είναι ευάλωτος, έχει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει εντός ενός έτους.
Μέχρι σήμερα, η συζήτηση γύρω από τις διαφορές φύλου στα εμφράγματα επικεντρωνόταν κυρίως στο ότι οι γυναίκες συχνά διαγιγνώσκονται αργά ή δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Η νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη.
Δεν ισχύει για όλους
Η ευθραυστότητα θεωρείται εδώ και χρόνια σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου, επανεισαγωγής στο νοσοκομείο και νέων καρδιακών επεισοδίων.
Ωστόσο, η μελέτη έδειξε ότι η ευθραυστότητα δεν έχει τις ίδιες συνέπειες σε άνδρες και γυναίκες. Ειδικότερα, παρ’ ότι οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα σοβαρή ευθραυστότητα, οι άνδρες με αυτό το σύμπτωμα φαίνεται να έχουν χειρότερη πρόγνωση. Οι ερευνητές, μάλιστα, χαρακτηρίζουν το μειονέκτημα επιβίωσης στους άνδρες «κακοήθες», δηλαδή ιδιαίτερα σοβαρό.
Οι επιστήμονες προσπάθησαν να κατανοήσουν πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Στους άνδρες, η ευθραυστότητα φαίνεται να συνδέεται πιο άμεσα με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο. Οι άνδρες της μελέτης, μάλιστα, παρουσίαζαν συχνότερα σοβαρές αρτηριακές αποφράξεις, διαβήτη και πολλές συνυπάρχουσες παθήσεις.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι το σώμα τους είναι ήδη επιβαρυμένο, γι΄αυτό και η ικανότητά τους να ανακάμψουν μετά από ένα έμφραγμα είναι περιορισμένη – ακόμη κι αν λάβουν δυναμική θεραπεία.
Στις γυναίκες, η ευθραυστότητα φαίνεται να έχει πιο «γενικό χαρακτήρα»: Μπορεί, δηλαδή, να σχετίζεται με συνολική φθορά του οργανισμού και όχι απαραίτητα μόνο με σοβαρή καρδιοπάθεια.
Με απλά λόγια, η «ευθραυστότητα» δεν σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε άνδρες και γυναίκες – γι’ αυτό και πιθανότατα απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, υποστηρίζουν οι ερευνητές.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γιατροί ίσως πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούν τον κίνδυνο μετά από έμφραγμα. Για τους άνδρες ασθενείς, απαιτείται πιο εντατική παρακολούθηση και ενισχυμένα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης, ενώ για τις γυναίκες παραμένει βασική προτεραιότητα η έγκαιρη διάγνωση και η ίση πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες. Οι ερευνητές προτείνουν, επίσης, τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης της ευθραυστότητας, που να λαμβάνουν υπόψη το φύλο, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη θεραπεία;
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η βασική αιτία θανάτου παγκοσμίως. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε ποιος είναι ευάλωτος – πρέπει να κατανοήσουμε και πώς εκδηλώνεται διαφορετικά η ευαλωτότητα σε άνδρες και γυναίκες.
Μια νέα προσέγγιση στην καρδιολογία
Το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η αντιμετώπιση του εμφράγματος δε μπορεί να έχει μια ενιαία και καθολική μορφή. Φύλο και ευθραυστότητα είναι δύο αλληλένδετοι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιβίωση και πρέπει να αξιολογούνται από κοινού.
Πηγή: ygeiamou.gr
Πηγή: ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα