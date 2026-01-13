Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Γιατί το γάλα βρώμης δεν είναι όσο αθώο πιστεύαμε
Ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν ότι το γάλα βρώμης περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες, πρόσθετα σάκχαρα και έλαια σε σύγκριση με άλλα φυτικά γάλατα
Το γάλα βρώμης έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές του αγελαδινού γάλακτος, ιδιαίτερα σε καφέ και ροφήματα. Πρόκειται για φυτικό προϊόν χωρίς λακτόζη, το οποίο προβάλλεται συχνά ως υγιεινή επιλογή, καθώς περιέχει φυτικές ίνες και είναι εμπλουτισμένο με ασβέστιο και βιταμίνη D, στοιχεία που συμβάλλουν στην υγεία των οστών, σύμφωνα με έρευνες.
Ωστόσο, ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν στον Independent ότι η εικόνα αυτή δεν είναι πλήρης και ότι το γάλα βρώμης μπορεί να μην είναι όσο αθώο νομίζουμε.
Η Αμερικανίδα διατροφολόφος Μελίσα Ρίφκιν εξηγεί ότι το γάλα βρώμης περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες, πρόσθετα σάκχαρα και έλαια σε σύγκριση με άλλα φυτικά γάλατα, όπως το γάλα αμυγδάλου. Όπως σημειώνει, ο καφές με γάλα βρώμης μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, ωστόσο δεν είναι από μόνο του διατροφικά πλήρες. Παρότι το γάλο βρώμης προσφέρει κάποια ποσότητα φυτικών ινών, συνήθως έχεο χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και λιπαρά, δύο βασικά θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στο αίσθημα κορεσμού.
Στο ίδιο πνεύμα, η διατροφολόγος Νουρ Ζίμπτεχ επισημαίνει ότι η υψηλή περιεκτικότητα του γάλακτος βρώμης σε υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται το πρωί. Αντίθετα, το αγελαδινό γάλα περιέχει πρωτεΐνη και λιπαρά, τα οποία εξισορροπούν τα φυσικά του σάκχαρα και περιορίζουν αυτές τις απότομες μεταβολές. Όπως τονίζει, το γάλα βρώμης είναι χαμηλό σε πρωτεΐνη και λιπαρά, γεγονός που οδηγεί σε πιο έντονες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου.
Αντίστοιχη προειδοποίηση απευθύνει και η διατροφολόγος Σαμάνθα Κασέτι, η οποία σημειώνει ότι ένα φλιτζάνι γάλα βρώμης περιέχει περίπου 16 γραμμάρια υδατανθράκων — ποσότητα σχεδόν ισοδύναμη με εκείνη μιας φέτας ψωμιού. Όπως εξηγεί, όσοι προσέχουν την πρόσληψη υδατανθράκων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την ποσότητα στο συνολικό τους γεύμα ή να επιλέγουν εναλλακτικές μορφές γάλακτος με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.
Συμπερασματικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι το γάλα βρώμης δεν είναι «ανθυγιεινό», ωστόσο δεν αποτελεί και την ιδανική επιλογή για όλους. Η κατανάλωσή του χρειάζεται μέτρο και συνδυασμό με άλλα θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα για όσους επιδιώκουν καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα ή ισορροπημένη πρόσληψη πρωτεΐνης.
