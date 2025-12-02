Πώς η Gen Z «επαναπροσδιορίζει» το διαζύγιο - Οι 5 αλλαγές στους γάμους των νέων

Δικηγόροι επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που παρέμεναν σε έναν γάμο για χρόνια προτού αποφασίσουν να χωρίσουν, οι Gen Z είναι πιο άμεσοι

ζευγάρια που δεν κατάφεραν να «σώσουν» τον γάμο τους. Ωστόσο, για τη Gen Z – δηλαδή τους σημερινούς 20άρηδες και νεότερους 30άρηδες – η έννοια του



Σύμφωνα με τάσεις που καταγράφονται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με βάση παρατηρήσεις ειδικών, οι νεότεροι βλέπουν το τέλος ενός γάμου όχι ως στίγμα, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή αυτοπροστασίας και νέας αρχής. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους για προγαμιαίες συμφωνίες αυξάνεται ραγδαία, αντικατοπτρίζοντας μια πιο «πρακτική» προσέγγιση στον θεσμό του γάμου.



Το διαζύγιο ως «νέα αρχή» Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η Gen Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ψυχοθεραπευτική ορολογία, η συζήτηση για τα όρια και η σημασία της ψυχικής υγείας είναι πολύ πιο οικεία. Έννοιες όπως «τοξικότητα», «συναισθηματική κακοποίηση», «αυτοφροντίδα» και «ψυχική ανθεκτικότητα» αποτελούν μέρος της καθημερινής τους γλώσσας.



Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι νεότεροι να εντοπίζουν πιο γρήγορα προβληματικές συμπεριφορές σε μια σχέση και να μη διστάζουν να απομακρυνθούν από έναν γάμο που δεν τους εξυπηρετεί.



Δικηγόροι επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που παρέμεναν σε έναν γάμο για χρόνια προτού αποφασίσουν να χωρίσουν, οι Gen Z είναι πιο άμεσοι: όταν αντιληφθούν ότι η σχέση δεν λειτουργεί, αναζητούν λύση χωρίς να φοβούνται το κοινωνικό κόστος.



social media έχει αλλάξει. Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν την απόφαση του χωρισμού ως μια θετική εξέλιξη στη ζωή τους, ενώ συχνά μιλούν για αυτό με χιούμορ ή ύφος ενδυνάμωσης. Το διαζύγιο παρουσιάζεται ως επιλογή ωριμότητας, όχι ως αποτυχία.



Η άνοδος των προγαμιαίων συμφωνητικών Οι νέοι τείνουν επίσης να βλέπουν τον γάμο μέσα από πιο ρεαλιστικό και νομικό πρίσμα. Όπως εξηγούν νομικοί, τα



Ο λόγος, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Gen Z μεγάλωσε βλέποντας «δύσκολα» διαζύγια των γονιών της, ενώ την ίδια ώρα έχει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες γύρω από νομικά ζητήματα και οικονομική ασφάλεια. Οι γυναίκες είναι περισσότερο οικονομικά ανεξάρτητες από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Ζούμε σε εποχή αβεβαιότητας, γι’ αυτό η ανάγκη προστασίας περιουσιακών στοιχείων είναι εντονότερη.



Κλείσιμο Gen Z να τα αντιμετωπίζει ως μια πρακτική διαδικασία, ανάλογη με την υπογραφή κάθε άλλου νομικού συμβολαίου, αναφέρει ο



Ένας πιο ρεαλιστικός τρόπος να βλέπεις τον γάμο Σε αντίθεση με παλαιότερες γενιές, οι σημερινοί νέοι:



- παντρεύονται αργότερα



- παντρεύονται πιο σπάνια



- μπαίνουν στον γάμο με ισχυρότερη αυτογνωσία



- δεν φοβούνται να θέσουν όρια



- αντιλαμβάνονται τον γάμο και ως νομική συμφωνία



Η στάση αυτή δεν σημαίνει ότι βλέπουν τον θεσμό του γάμου «κυνικά». Αντίθετα, όπως εξηγούν οι ειδικοί, οι Gen Z προσπαθούν να προστατεύσουν τις σχέσεις τους από τα λάθη των προηγούμενων γενεών, να αποφύγουν αδιέξοδες καταστάσεις και να παραμείνουν πιστοί στις αξίες και στην ψυχική τους ισορροπία.



Το συμπέρασμα Το διαζύγιο για τη Gen Z δεν φέρει πια το βάρος της ντροπής. Αντιμετωπίζεται ως μια επιλογή που μπορεί να ανοίξει χώρο για μια πιο υγιή ζωή — και ταυτόχρονα συνοδεύεται από μια αυξημένη προνοητικότητα γύρω από το μέλλον.



Με τα προγαμιαία συμφωνητικά να αποτελούν πλέον μια συνηθισμένη πρακτική και με μια κουλτούρα που ενθαρρύνει την αυτογνωσία και τα όρια, η νεότερη γενιά διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα: ο γάμος παραμένει σημαντικός, αλλά δεν είναι πια παγίδα, ούτε «δεδομένος» για πάντα.

