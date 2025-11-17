Ομφαλοκήλη: Αίτια, συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου και θεραπεία

- Αποτυχία του ομφαλικού δακτυλίου να κλείσει μετά τη γέννηση

- Πρόωρος τοκετός (υπανάπτυκτες μύες)

- Χαμηλό βάρος γέννησης

- Παχυσαρκία

- Εγκυμοσύνη (ειδικά πολύδυμες)

- Ασκίτης (συσσώρευση υγρού στην κοιλιά)

- Άρση βαρών

- Βαριά χειρωνακτική εργασία

- Χρόνιος βήχας ή φτέρνισμα

- Χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά ή τραύμα (μετεγχειρητική ομφαλοκήλη)

- Ένα μωρό κλαίει (σε συγγενή ομφαλοκήλη)

- Βήχουμε

- Σηκωνόμαστε από το κρεββάτι

- Σηκώνουμε κάποιο βάρος, ή ακόμη και όταν ήμαστε απλά όρθιοι

- Ήπιο πόνο ή ενόχληση γύρω από την κήλη

- Αίσθημα πίεσης στην κοιλιά

- Σε σοβαρές περιπτώσεις: έντονος πόνος, ναυτία, έμετος ή πυρετός (υποδηλώνουν περίσφυξη ή στραγγαλισμό, που είναι επείγουσα ιατρική κατάσταση και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης)

- Βρεφική ηλικία και γήρανση (ασθενέστεροι κοιλιακοί μύες)

- Παχυσαρκία

- Εγκυμοσύνη, ειδικά με δίδυμα ή πολύδυμα

- Χρόνιες ασθένειες όπως Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή κίρρωση ήπατος με ασκίτη

- Οικογενειακό ιστορικό κήλης

- Κάπνισμα (εξασθένιση κολλαγόνου από τη νικοτίνη)

- Προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιά

- Η κήλη είναι μεγάλη ή δεν μειώνεται σε μέγεθος

- Επιμένει πέρα ​​από την ηλικία των 5 ετών

- Προκαλεί πόνο ή ενόχληση

-Περισφίγγεται ή στραγγαλίζεται

Αυτό το άνοιγμα μπορεί να είναι συγγενές (δηλαδή να είναι υπαρκτό ήδη από τη γέννηση) ή να δημιουργηθεί αργότερα στη ζωή λόγω παραγόντων που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση. Από αυτό το άνοιγμα μπορεί να περάσει ενδοκοιλιακό λίπος, επίπλουν ή έντερο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ομφαλός να προπίπτει, δηλαδή να εμφανίζει ένα ορατό εξόγκωμα ή πρήξιμο.«Ενώ είναι γενικά ακίνδυνες στα βρέφη και συχνά υποχωρούν από μόνες τους μέχρι την ηλικία των 3 έως 4 ετών, οι ομφαλικές κήλες στους ενήλικες συνήθως απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την αποφυγή επιπλοκών όπως η περίσφιξη ή ο στραγγαλισμός εντέρου και η τελική διάτρηση και περιτονίτιδα», επισημαίνει ο κ., Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified),, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Metropolitan General (SRC certified), Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και συνεχίζει με τα αίτια, τα συμπτώματα, τους παράγοντες κινδύνου και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ομφαλικών κηλών:Το κύριο σημείο μιας ομφαλοκήλης είναι ένα μαλακό εξόγκωμα ή πρήξιμο κοντά στον ομφαλό, το οποίο μπορεί να γίνει πιο αισθητό όταν:Ορισμένα άτομα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ομφαλοκήλη λόγω ενός συνδυασμού γενετικών και επίκτητων παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν:: Οι περισσότερες ομφαλοκήλες στα βρέφη κλείνουν αυτόματα μέχρι την ηλικία των 3 έως 5 ετών. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να συνιστάται εάν:: Σχεδόν πάντα απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση λόγω του κινδύνου επιπλοκών. Σε αντίθεση με τα παιδιά, η αυτόματη σύγκλειση είναι αδύνατη στους ενήλικες.Η χειρουργική αποκατάσταση μιας ομφαλοκήλης έχει ως στόχο να επανατοποθετήσει το περιεχόμενο της κήλης (συνηθέστερα έντερο) πίσω στην κοιλιακή κοιλότητα, να κλείσει το ομφαλικό χάσμα και να ενισχύσει το κοιλιακό τοίχωμα (σχεδόν πάντα με ένα πλέγμα). Οι κύριες τεχνικές περιλαμβάνουν:- Γίνεται μία μόνο τομή πέριξ του ομφαλού