Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Αυτισμός: «Διώξτε τον φόβο, δεν είναι ασθένεια» – Η εξομολόγηση του Δημήτρη Παπανικολάου
Αυτισμός: «Διώξτε τον φόβο, δεν είναι ασθένεια» – Η εξομολόγηση του Δημήτρη Παπανικολάου
Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου μιλά στο ygeiamou.gr για τη διάγνωση του ίδιου και της κόρης του στο φάσμα του αυτισμού και για τον αγώνα του να δημιουργήσει ένα λειτουργικό περιβάλλον για τα παιδιά με «αόρατες αναπηρίες»
Ο κ. Δημήτρης Παπανικολάου, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, έχει αλλάξει «γήπεδο»: από τα παρκέ του μπάσκετ αγωνίζεται πλέον σε σχολεία και εταιρίες, έχοντας επικεντρωθεί στην υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και άλλες «αόρατες αναπηρίες». Η προσωπική του εμπειρία ξεκίνησε όταν η κόρη του, Άρια, διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία 3,5 ετών.
Χρειάστηκαν κάποια χρόνια, όπως επισημαίνει, για να αποτινάξει τον φόβο του να μιλήσει για αυτό και να βρει τη δύναμη να το μοιραστεί. «Επειδή είχα και ο ίδιος διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού, αποφάσισα να μιλήσω πρώτα για μένα. Ήταν λυτρωτική αυτή η απόφαση – ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 2021, η ημέρα που απελευθερώθηκα και λυτρώθηκα. Κι όταν είδαμε τη στάση του κόσμου, πήραμε θάρρος με τη γυναίκα μου και είπαμε για την Άρια, την κόρη μας» αναφέρει ο κ. Παπανικολάου.
Δείτε τη συνεντεύξη στο ygeiamou.gr/
Χρειάστηκαν κάποια χρόνια, όπως επισημαίνει, για να αποτινάξει τον φόβο του να μιλήσει για αυτό και να βρει τη δύναμη να το μοιραστεί. «Επειδή είχα και ο ίδιος διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού, αποφάσισα να μιλήσω πρώτα για μένα. Ήταν λυτρωτική αυτή η απόφαση – ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 2021, η ημέρα που απελευθερώθηκα και λυτρώθηκα. Κι όταν είδαμε τη στάση του κόσμου, πήραμε θάρρος με τη γυναίκα μου και είπαμε για την Άρια, την κόρη μας» αναφέρει ο κ. Παπανικολάου.
Δείτε τη συνεντεύξη στο ygeiamou.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα