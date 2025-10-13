Αυτισμός: «Διώξτε τον φόβο, δεν είναι ασθένεια» – Η εξομολόγηση του Δημήτρη Παπανικολάου

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου μιλά στο ygeiamou.gr για τη διάγνωση του ίδιου και της κόρης του στο φάσμα του αυτισμού και για τον αγώνα του να δημιουργήσει ένα λειτουργικό περιβάλλον για τα παιδιά με «αόρατες αναπηρίες»