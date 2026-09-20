Ανακαλύπτοντας την εντυπωσιακή φύση της Άνδρου μετά το καλοκαίρι
Ανακαλύπτοντας την εντυπωσιακή φύση της Άνδρου μετά το καλοκαίρι
Φημισμένες πηγές και τρεχούμενα νερά ξεπροβάλλουν από την βλάστηση, οδηγώντας μας σε διαδρομές γύρω από τη Χώρα του Κυκλαδίτικου νησιού.
Με την αρχοντιά και την αύρα του αυθεντικού κοσμοπολιτισμού να υπογραμμίζουν το χαρακτήρα της, η Χώρα της Άνδρου μοναδική και πανέμορφη, ξεφεύγει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τις Κυκλαδίτικες πρωτεύουσες. Χωρίς να στερείται τις αστραφτερές λευκές πινελιές, διατηρεί την αισθητική μιας άλλης εποχής, όπου παλιά αρχοντικά, διώροφα καπετανόσπιτα με περίτεχνα σφυρήλατα μπαλκόνια, νεοκλασικές πόρτες με μαρμάρινα υπέρθυρα, κεραμοσκεπές και μαρμάρινες κρήνες σε κομψές πλατείες στολισμένες με προτομές, συνθέτουν ένα σκηνικό που ξεχωρίζει για το συνδυασμό αστικής-νησιωτικής κομψότητας.
Ανάλογη μοναδικότητα παρουσιάζει και το τοπίο της Άνδρου, της οποίας η οργιώδης βλάστηση συχνά να σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε κυκλαδονήσι, προσφέροντας μια διαφορετική ανάσα δροσιάς. Γι’ αυτό και μια έστω σύντομη απόδραση στο τόσο κοντινό νησί, γίνεται ακόμη πιο πλούσια σε εμπειρίες αφήνοντας για λίγο τις κρυστάλλινες παραλίες για την γεμάτη χρώματα κι ευωδιές φύση, με εξορμήσεις κοντινές στη μαγική εξοχή και τα χωριά που περιβάλλουν τη Χώρα κι αξίζει ν’ ανακαλύψουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ανάλογη μοναδικότητα παρουσιάζει και το τοπίο της Άνδρου, της οποίας η οργιώδης βλάστηση συχνά να σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε κυκλαδονήσι, προσφέροντας μια διαφορετική ανάσα δροσιάς. Γι’ αυτό και μια έστω σύντομη απόδραση στο τόσο κοντινό νησί, γίνεται ακόμη πιο πλούσια σε εμπειρίες αφήνοντας για λίγο τις κρυστάλλινες παραλίες για την γεμάτη χρώματα κι ευωδιές φύση, με εξορμήσεις κοντινές στη μαγική εξοχή και τα χωριά που περιβάλλουν τη Χώρα κι αξίζει ν’ ανακαλύψουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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