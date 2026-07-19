Ταξίδι ζωής στην Κόστα Ρίκα: Εκεί όπου η ζωή κυλά με ρυθμό χαράς και αρμονίας

Γνωρίστε μια χώρα παραδεισένια, φιλική, με φυσική ομορφιά που ξεπερνά τη φαντασία και δραστηριότητες που δεν έχουν τέλος. Είναι προσηλωμένη στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που την κάνει διεθνές παράδειγμα προς μίμηση.





Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr H Pura Vida (αγνή ζωή) είναι το σλόγκαν αυτής της χώρας που πλησιάζει κατά πολύ την εικόνα που έχουμε για τον παράδεισο. Aνάμεσα στη Νικαράγουα και τον Παναμά, στην Κεντρική Αμερική, η Κόστα Ρίκα είναι μια γιορτή της φύσης, γεμάτη χρυσές παραλίες, πυκνές ζούγκλες γεμάτες ζωή, ποτάμια, λίμνες, αρχαία ηφαίστεια, πλούσια υποθαλάσσια ζωή και αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους φυσιολάτρες και τους λάτρεις της περιπέτειας.