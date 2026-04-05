Γύρω από τη Μονεμβασιά: Υπέροχες παραλίες, σπήλαια και βυθισμένες προϊστορικές πόλεις

Είναι πραγματικά συναρπαστική η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς: ίσως η καλύτερη και η ωραιότερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι μόνο επειδή είναι καθαρή, προσεγμένη και πραγματικά καλοσυντηρημένη –χωρίς βάρβαρες παρεμβάσεις– αλλά κυρίως γιατί είναι ζωντανή και κατοικήσιμη 12 μήνες τον χρόνο. Προσφέροντας έτσι όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας επισκέπτης ώστε να απολαύσει τις διακοπές του εκεί.

Έστω λοιπόν κι αν κατοικήσεις σε αυτή την ενετική πολιτεία για λίγες μέρες, θα μπεις στη διαδικασία του παραμυθιού, εισπράττοντας όλη την αύρα της. Η δε επίσκεψη στο σπίτι του Γιάννη Ρίτσου και στην Αρχαιολογική Συλλογή θα συμπληρώσουν την εμπειρία με μια πολιτιστική νότα.