Σαββατοκύριακο στο καταφύγιο Πραμάντων στα Τζουμέρκα

Μια μοναδική χειμερινή εμπειρία με φόντο τη Φύση όπως είναι.

Κάθε χειμώνα, οι φίλοι των βουνών βρίσκουμε τον δρόμο μας προς τα ορεινά, εκεί όπου η άγρια ομορφιά των Τζουμέρκων μας μαγεύει ξανά και ξανά. Το τοπίο, σκεπασμένο με το λευκό πέπλο του χιονιού, αποκτά μια μαγική ησυχία, ενώ οι μυρωδιές του ελάτου και της παγωμένης γης αναμειγνύονται με τον φρέσκο αέρα.

 
Το Ορειβατικό Καταφύγιο Πραμάντων, σε υψόμετρο περίπου 1.250 μέτρων, γίνεται η ιδανική βάση για να απολαύσουμε τη χειμωνιάτικη γαλήνη. Περικυκλωμένο από πυκνό ελατόδασος, χαρίζει θέα που κόβει την ανάσα στις χιονισμένες βουνοκορφές. Από την Περιστέρι στα βόρεια έως τη Στρογγούλα στα νότια και την Κακαρδίτσα στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων, κάθε ματιά φέρνει την υπόσχεση μιας μοναδικής εμπειρίας. Ένα μέρος όπου ο χειμώνας αποκτά την αληθινή του διάσταση: αυθεντικός, αγνός, αναζωογονητικός.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
