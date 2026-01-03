Χειμερινή απόδραση στην Kαστοριά: Ένας πλήρης οδηγός για την αρχοντική πόλη της Μακεδονίας
Χειμερινή απόδραση στην Kαστοριά: Ένας πλήρης οδηγός για την αρχοντική πόλη της Μακεδονίας
Η περίφημη λίμνη, οι γειτονιές με τα επιβλητικά αρχοντικά, οι δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες με το πλούσιο ιστορικό τους φορτίο.
Η Καστοριά έχει πολλούς τρόπους να οριστεί και διαφορετικές πλευρές για να την προσεγγίσουν όσοι έχουν την χαρά και την τιμή να φιλοξενηθούν σε αυτή. Τοποθετημένη «βολικά» σε χαμηλό υψόμετρο πάνω στη χερσόνησο της λίμνης Ορεστιάδας η πόλη, ήσυχη και γοητευτική συνάμα έχει για άξονα της εκτός από τα γλυκά νερά τα δύο εμβληματικά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, το Βίτσι και τον Γράμμο. Πόλη-κόμβος η Καστοριά γνώρισε πολιορκίες και κατακτήσεις από Βουλγάρους, Νορμανδούς και Τούρκους, γεγονός που τη διαμόρφωσε σε τόπο ανοικτό σε επιρροές και πλούσιο σε αφηγήσεις.
