Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης
Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης
Ένα εντυπωσιακό κάστρο στη μέση της πόλης, ένας φουτουριστικός πύργος και μοναδικές εμπειρίες στη μαγευτική φύση
Σε απόσταση μόλις δύο ωρών με το τρένο δυτικά από τη σουηδική πρωτεύουσα, μεταξύ Στοκχόλμης και Γκέτεμποργκ, μια πόλη που από τους Σουηδούς συγκαταλέγεται στις ωραιότερες της πατρίδας τους, ζει κάνοντας πράξη την έννοια της ισορροπίας. Κι αυτό, γιατί συνδυάζει την εγγύτητα στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και στη φύση, ταιριάζει την ενδιαφέρουσα ιστορία με ένα σύγχρονο πρόσωπο, μοιράζει τον πληθυσμό της ανάμεσα σε ζωηρούς φοιτητές και ήσυχους συνταξιούχους, κι αν το όνομά της υποδηλώνει ένα προορισμό άγνωστο για τους περισσότερους, είναι ωστόσο τόπος καταγωγής διάσημων ονομάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα