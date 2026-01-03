ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης
ΑΡΧΙΚΗ

Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης

Ένα εντυπωσιακό κάστρο στη μέση της πόλης, ένας φουτουριστικός πύργος και μοναδικές εμπειρίες στη μαγευτική φύση

Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης
Σε απόσταση μόλις δύο ωρών με το τρένο δυτικά από τη σουηδική πρωτεύουσα, μεταξύ Στοκχόλμης και Γκέτεμποργκ, μια πόλη που από τους Σουηδούς συγκαταλέγεται στις ωραιότερες της πατρίδας τους, ζει κάνοντας πράξη την έννοια της ισορροπίας. Κι αυτό, γιατί συνδυάζει την εγγύτητα στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και στη φύση, ταιριάζει την ενδιαφέρουσα ιστορία με ένα σύγχρονο πρόσωπο, μοιράζει τον πληθυσμό της ανάμεσα σε ζωηρούς φοιτητές και ήσυχους συνταξιούχους, κι αν το όνομά της υποδηλώνει ένα προορισμό άγνωστο για τους περισσότερους, είναι ωστόσο τόπος καταγωγής διάσημων ονομάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης