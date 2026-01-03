Örebro: Η μικρότερη και φιλικότερη εκδοχή της Στοκχόλμης

Σε απόσταση μόλις δύο ωρών με το τρένο δυτικά από τη σουηδική πρωτεύουσα, μεταξύ Στοκχόλμης και Γκέτεμποργκ, μια πόλη που από τους Σουηδούς συγκαταλέγεται στις ωραιότερες της πατρίδας τους, ζει κάνοντας πράξη την έννοια της ισορροπίας. Κι αυτό, γιατί συνδυάζει την εγγύτητα στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και στη φύση, ταιριάζει την ενδιαφέρουσα ιστορία με ένα σύγχρονο πρόσωπο, μοιράζει τον πληθυσμό της ανάμεσα σε ζωηρούς φοιτητές και ήσυχους συνταξιούχους, κι αν το όνομά της υποδηλώνει ένα προορισμό άγνωστο για τους περισσότερους, είναι ωστόσο τόπος καταγωγής διάσημων ονομάτων.