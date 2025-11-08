Στην Πορταριά και τη Μακρινίτσα για ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο

Είναι χωριά φωτογενή, με τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική τους ακέραιη, με πολλά αξιοθέατα, καλές υποδομές και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Βόλο.



Στην Πορταριά





Γιατί να πάτε





Όντας το πιο κοντινό χωριό του Πηλίου στον Βόλο, αφενός έχει γίνει ιδιαίτερα τουριστική και συγκεντρώνει πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα και στις περιόδους των διακοπών. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι και το ατού της, γιατί οι υποδομές έχουν εξελιχθεί πολύ κι έτσι διαθέτει πολύ καλά ξενοδοχεία, βίλες και διαμερίσματα, μαγαζιά με προϊόντα, εστιατόρια και καφέ-μπαρ αξιώσεων. Η θέα από διάφορα σημεία του οικισμού είναι εξαίσια, η αρχιτεκτονική της Πορταριάς παραμένει αυθεντική πηλιορείτικη, καλντερίμια και αξιοθέατα υπάρχουν.



