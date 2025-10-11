Πιέρια Όρη: 3 γραφικά χωριά ιδανικά για πεζοπορικές διαδρομές
ΑΡΧΙΚΗ

Πιέρια Όρη: 3 γραφικά χωριά ιδανικά για πεζοπορικές διαδρομές

Μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές μέσα σε καταπράσινα τοπία και γραφικά χωριά στις πλαγιές των Πιερίων Ορέων

Πιέρια Όρη: 3 γραφικά χωριά ιδανικά για πεζοπορικές διαδρομές
Το Ελατοχώρι, η Άνω Μηλιά και η Ρητίνη, χωριά στην ανατολική πλευρά των Πιερίων, αποτελούν ιδανικές αφετηρίες για πεζοπορία στις καταπράσινες πλαγιές της περιοχής. Πρόκειται για ήσυχα, γραφικά μέρη που σας προδιαθέτουν για μικρούς περιπάτους ή πιο απαιτητικές πεζοπορίες.

 Και τα τρία χωριά περιβάλλονται από μοναδικά δάση, όπου οι οξιές μπλέκονται αρμονικά με έλατα, πεύκα, καστανιές και πλατάνια, δημιουργώντας σκιερές πεζοπορικές διαδρομές. Εκεί, μπορείτε να ανακαλύψετε μικρούς καταρράκτες, πηγές και ρέματα. Αν, ωστόσο, προτιμάτε να χαλαρώσετε, μπορείτε να απολαύσετε περιπάτους εντός των χωριών, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες και να βυθιστείτε στην απόλυτη ηρεμία κατά τη διαμονή σας.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης