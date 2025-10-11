Πιέρια Όρη: 3 γραφικά χωριά ιδανικά για πεζοπορικές διαδρομές

Το Ελατοχώρι, η Άνω Μηλιά και η Ρητίνη, χωριά στην ανατολική πλευρά των Πιερίων, αποτελούν ιδανικές αφετηρίες για πεζοπορία στις καταπράσινες πλαγιές της περιοχής. Πρόκειται για ήσυχα, γραφικά μέρη που σας προδιαθέτουν για μικρούς περιπάτους ή πιο απαιτητικές πεζοπορίες.

Και τα τρία χωριά περιβάλλονται από μοναδικά δάση, όπου οι οξιές μπλέκονται αρμονικά με έλατα, πεύκα, καστανιές και πλατάνια, δημιουργώντας σκιερές πεζοπορικές διαδρομές. Εκεί, μπορείτε να ανακαλύψετε μικρούς καταρράκτες, πηγές και ρέματα. Αν, ωστόσο, προτιμάτε να χαλαρώσετε, μπορείτε να απολαύσετε περιπάτους εντός των χωριών, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες και να βυθιστείτε στην απόλυτη ηρεμία κατά τη διαμονή σας.



