Εξερευνώντας την ενδοχώρα της Ερζεγοβίνης στην καρδιά των Βαλκανίων

Στο άκουσμα της λέξης «Βοσνία», ο νους πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στο Μόσταρ και στο θρυλικό τοξωτό γεφύρι που υψώνεται πάνω από τα σμαραγδένια νερά του ποταμού Νερέτβα. Εκείνο που δεν γνωρίζουν πολλοί, όμως, είναι πως γύρω από το Μόσταρ απλώνονται χωριά και τοπία σπάνιας ομορφιάς, τα οποία συνήθως μένουν έξω από τις κλασικές διαδρομές. Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε κι εμείς, αναζητώντας τα λιγότερο γνωστά κομμάτια των Βαλκανίων.





Αφήνοντας πίσω μας το Σαράγεβο και λίγο πριν φτάσουμε στο Μόσταρ, σταματήσαμε στο Konjic. Το μικρό αυτό χωριό, που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Neretva και περιβάλλεται από βουνά, φέρει κάτι από την αίσθηση των Άλπεων -με μοναδική διαφοροποίηση τους δύο μιναρέδες που σημαδεύουν τον ορίζοντα. Είναι γνωστό για δύο πράγματα: για το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του 17ου αιώνα με τις στρογγυλές καμάρες, που ανακατασκευάστηκε πιστά μετά τον πόλεμο, και για το επί δεκαετίες απόρρητο υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, κρυμμένο στην πίσω πλευρά του λόφου, λίγα λεπτά έξω από τον οικισμό.