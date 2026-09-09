Είναι το Τόκιο πόλη για να ταξιδέψει κάποιος μόνος;
Είναι το Τόκιο πόλη για να ταξιδέψει κάποιος μόνος;
Ένα ταξίδι χωρίς παρέα αποκαλύπτει μια πόλη ασφαλή, οργανωμένη και συναρπαστική, ιδανική για όσους επιλέγουν να ταξιδεύουν μόνοι.
Λίγα λεπτά μετά την προσγείωση, σχεδόν 18 ώρες μετά την αναχώρησή μου από την Αθήνα, και μη έχοντας συνειδητοποιήσει ακόμη εάν είναι μέρα ή νύχτα έξω, στέκομαι στο αεροδρόμιο Χανέντα (羽田空港) του Τόκιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω μόνη. Είναι όμως η πρώτη φορά που βρίσκομαι μόνη τόσο μακριά από το σπίτι. Το συναίσθημα, το σφίξιμο στο στομάχι καθώς στέκομαι στις αφίξεις, δεν περιγράφεται εύκολα. Όχι φόβος ή άγχος, μην με παρεξηγείς, είναι απλός, καθαρός ενθουσιασμός. Αυτός που σε συνοδεύει σε κάθε ταξίδι και προϋποθέτει σίγουρα και λίγη καλή οργάνωση.
Ανάμεσα σε όσα είχα φροντίσει πριν φύγω ήταν και η Aegean Bonus Visa Premium της Alpha Bank. Mια μικρή αλλά πολύτιμη ταξιδιωτική συντροφιά που έχει αποδειχθεί χρήσιμη περισσότερες από μία φορές. Έτσι, όταν η βαλίτσα μου καθυστέρησε σχεδόν πέντε ώρες να εμφανιστεί, ήξερα ότι η ταλαιπωρία δεν θα εξελισσόταν σε πραγματικό πρόβλημα. Η καθυστέρηση καλυπτόταν από την ταξιδιωτική ασφάλιση της κάρτας και η αποζημίωση που έλαβα κατέληξε να γίνει ένα ευχάριστο έξτρα budget για τις μέρες που ακολούθησαν.
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