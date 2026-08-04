Διακοπές στα παράλια της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Μπορεί τα νησιά να είναι οι σταρ του καλοκαιριού στη χώρα μας, ωστόσο, χρόνο με τον χρόνο, η ηπειρωτική Ελλάδα αποκτά φανατικό κοινό. Tα τελευταία χρόνια, η δυτική πλευρά της διεκδικεί το δικό της μερίδιο στον εγχώριο και διεθνή τουρισμό και -γιατί όχι-, είναι γεμάτη απίθανες ομορφιές που μάλιστα οι ιστιοπλόοι γνωρίζουν καλά εδώ και χρόνια.Τα Σύβοτα, μεταξύ Πάργας και Ηγουμενίτσας, είναι μια από τις πιο ειδυλλιακές περιοχές της δυτικής πλευράς της χώρας. Ένα καταπράσινο κομμάτι γης της ηπειρωτικής Ελλάδας και μερικά νησάκια δημιουργούν ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον με καταπληκτικές θάλασσες που γίνεται πόλος έλξης εγχώριων και ξένων τουριστών. Κέντρο των Συβότων, το μικρό πλακόστρωτο λιμανάκι με τα μαγαζάκια και τα ιστιοπλοϊκά, εδώ που το βράδυ γίνεται η απαραίτητη περαντζάδα.Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι γύρω παραλίες ο Γαλλικός Μώλος, η Ζέρι, το Κάρβουνο, το Φοινίκι, η Ζάβια, η Μεγάλη και η Μικρή Άμμος και φυσικά η Μπέλα Βράκα η πιο διάσημη παραλία της περιοχής. Η Μπέλα Βράκα, βρίσκεται στο νησάκι Μεγάλο Μουρτεμένο και μπορείτε να την προσεγγίσετε με τα πόδια καθώς την χωρίζει από την ηπειρωτική χώρα, μια μικρή λωρίδα άμμου. Θα μπείτε περίπου μέχρι το γόνατο στο νερό και θα απολαύσετε βουτιές σε μοναδικά νερά. Το Μεγάλο Μουρτεμένο, όπως και τα άλλα νησάκια γύρω γύρω, δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος και ο Μούρτος, έχουν επίσης συγκλονιστικές παραλίες με καταπράσινο φόντο που θα τις προσεγγίσετε με καραβάκι. Από τις πιο γνωστές και η Πισίνα στον Μούρτο, με την υπόλευκη άμμο και τα τιρκουάζ νερά.