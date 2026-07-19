Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Μεσσηνιακή Μάνη

Η Μεσσηνιακή Μάνη διαθέτει μεγάλο δίκτυο μονοπατιών για περιπατητές όλων των ηλικιών και προτιμήσεων -από ιστορικές λιθόστρωτες στράτες και σύντομες διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος , έως πολύωρες αναβάσεις στις κορυφές. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι στην περιοχή βρίσκεται το δυτικό τμήμα του Ταϋγέτου.Τα φαράγγια του ΤαϋγέτουΚατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων όσων αγαπούν τις πεζοπορίες και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα φαράγγια του Βυρού, του Ριντόμου (Κασκάραγα, ή Κοσκάρακα) και του Φονέα (Νούπαντης). Περπατώντας σε αυτά θα γνωρίσετε τα άγρια τοπία της Μάνης και θα νιώσετε κι εσείς κομμάτι της ιστορίας της.