5 χρόνια Travel.gr: 20 στιγμές που αποτυπώνουν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τον φακό μας

Αυθεντικό καλοκαίρι είναι η συνειδητοποίηση ότι απολαμβάνουμε ακόμα τα ίδια πράγματα με τα παιδικά μας καλοκαίρια, απλώς με άλλη νοηματοδότηση.