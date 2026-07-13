5 χρόνια Travel.gr: 20 στιγμές που αποτυπώνουν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τον φακό μας
5 χρόνια Travel.gr: 20 στιγμές που αποτυπώνουν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τον φακό μας
Αυθεντικό καλοκαίρι είναι η συνειδητοποίηση ότι απολαμβάνουμε ακόμα τα ίδια πράγματα με τα παιδικά μας καλοκαίρια, απλώς με άλλη νοηματοδότηση.
Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι είναι ιδέα, είναι στιγμές και αναμνήσεις. Είναι το πέπλο της θύμησης που πλανάται στον αέρα από πάνω μας και όλα τα συνδέουμε με τα παιδικά μας καλοκαίρια. Τους τρεις αυτούς μήνες όλα είναι πιο έντονα, οι μυρωδιές, οι γεύσεις, η σημασία των στίχων από τα τραγούδια που ακούγονται τριγύρω.
Οι φωτογράφοι του Travel.gr αποτύπωσαν μέσα από τον φακό τους, στιγμές του ελληνικού αυθεντικού καλοκαιριού που μας θυμίζουν ότι η ομορφιά είναι παντού γύρω μας. Από την πρώτη χειραψία στο λιμάνι ως το τελευταίο βλέμμα στον φάρο του νησιού. 29 φωτογραφίες, 29 μικρές στιγμές που όλες μαζί συνθέτουν ένα οπτικό ποίημα αφιερωμένο στα παιδικά μας καλοκαίρια, στην αυθεντική Ελλάδα και τις αναμνήσεις που θα μας ακολουθούν για πάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα