Οι συναυλίες του Ιουνίου: Οι μεγάλες μουσικές βραδιές που δίνουν ρυθμό στην Αθήνα
Οι συναυλίες του Ιουνίου: Οι μεγάλες μουσικές βραδιές που δίνουν ρυθμό στην Αθήνα
Για ακόμα ένα καλοκαίρι ολόκληρη η πόλη θα μεταμορφωθεί σε μία μεγάλη γιορτή της χαράς και της μουσικής.
O πρώτος μήνας του καλοκαιριού μετατρέπει την Αθήνα σε μια μεγάλη υπαίθρια μουσική σκηνή. Φέτος, ο Ιούνιος στην Αθήνα έχει τον δικό του ήχο. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι συναυλίες παίρνουν θέση κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, η πόλη κοιτάζει ξανά προς τη θάλασσα και οι βραδινές έξοδοι μπαίνουν στον παλμό των μεγάλων καλοκαιρινών φεστιβάλ.
Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ιστορικά ονόματα, σύγχρονους δημιουργούς, ηλεκτρονικούς ήχους, alternative rock, pop, metal και soul. Στο επίκεντρο βρίσκεται, όπως κάθε καλοκαίρι, το Release Athens, το οποίο φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας και δίνει τον τόνο σε μερικές από τις πιο δυνατές μουσικές βραδιές του μήνα, με χορηγό την Protergia. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 680.000 πελάτες, στηρίζει το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, συνδέοντας την παρουσία της με στιγμές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ιστορικά ονόματα, σύγχρονους δημιουργούς, ηλεκτρονικούς ήχους, alternative rock, pop, metal και soul. Στο επίκεντρο βρίσκεται, όπως κάθε καλοκαίρι, το Release Athens, το οποίο φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας και δίνει τον τόνο σε μερικές από τις πιο δυνατές μουσικές βραδιές του μήνα, με χορηγό την Protergia. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 680.000 πελάτες, στηρίζει το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, συνδέοντας την παρουσία της με στιγμές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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