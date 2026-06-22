Οι συναυλίες του Ιουνίου: Οι μεγάλες μουσικές βραδιές που δίνουν ρυθμό στην Αθήνα

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ολόκληρη η πόλη θα μεταμορφωθεί σε μία μεγάλη γιορτή της χαράς και της μουσικής.