Η νέα πραγματικότητα στο inflight dining: Το φαγητό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Πιο συνειδητές επιλογές ζητούν οι επιβάτες, επηρεάζοντας άμεσα τον σχεδιασμό των γευμάτων που σερβίρονται στον αέρα.
Για δεκαετίες, το φαγητό στο αεροπλάνο λειτουργούσε περισσότερο ως στοιχείο εξυπηρέτησης, παρά ως μέρος της εμπειρίας. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα αυτή αλλάζει με τρόπο που δεν αφορά μόνο το γούστο, αλλά τη στρατηγική τοποθέτηση των αεροπορικών εταιρειών απέναντι σε ένα κοινό που ταξιδεύει συχνά, συγκρίνει υπηρεσίες και μεταφέρει στον αέρα τις καθημερινές του συνήθειες ευεξίας. Το φαγητό εν πτήσει, μετατρέπεται σταδιακά σε εργαλείο διαφοροποίησης, σε ένα περιβάλλον όπου η άνεση, η λειτουργικότητα και η ποιότητα αποκτούν νέο βάρος.
Μία από τις πιο πρόσφατες ενδείξεις αυτής της μετατόπισης, προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα έρευνα της dnata Catering & Retail σε δείγμα 2.000 ενηλίκων δείχνει ότι το 47% των επιβατών δηλώνει σήμερα πιο προσανατολισμένο στην ευεξία όταν επιλέγει φαγητό και ποτό κατά την πτήση, σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Ειδικότερα, το 56% των επιβατών αναζητά φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα υλικά, ενώ το 50% θεωρεί ότι οι αεροπορικές οφείλουν να προσφέρουν επιλογές με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή υδατάνθρακες, ώστε να αντανακλούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.
