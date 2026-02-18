Μπουρανί: Το διονυσιακό καρναβάλι του Τυρνάβου μέσα από 20 φωτογραφίες
Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, στον Τύρναβο αναβιώνει ένα έθιμο που υμνεί τη γονιμότητα της γης.
Σε κάθε παραδοσιακή κοινωνία, η αλλαγή των εποχών συνοδευόταν από τελετουργίες. Τελετουργίες που δεν είχαν μόνο γιορτινό χαρακτήρα, αλλά λειτουργούσαν ως ευχές για καλή σοδειά και ευημερία. Το Μπουρανί του Τυρνάβου ανήκει σε αυτή την κατηγορία των εθίμων. Πρόκειται για ένα αποκριάτικο δρώμενο και τοπικό φαγητό, μια συμβολική πράξη που συνδέει τον άνθρωπο με τη γη και τον κύκλο της αναγέννησης.
Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, την ημέρα που σηματοδοτεί το τέλος της Αποκριάς και την αρχή της Σαρακοστής, στον Τύρναβο αναβιώνει ένα έθιμο με έντονα στοιχεία γονιμικής λατρείας. Το μπουρανί, παραδοσιακή νηστίσιμη σούπα με άγρια χόρτα, βράζει συλλογικά σε καζάνια, ενώ γύρω του ξεδιπλώνεται μια γιορτή σάτιρας, ελευθερίας και πρόσκαιρης υπέρβασης των κοινωνικών κανόνων.
Η παρουσία τολμηρών συμβόλων και αθυρόστομης σάτιρας εντάσσεται στη μακρά διονυσιακή παράδοση της περιοχής. Παραπέμπει σε αντιλήψεις που συνέδεαν τη γονιμότητα της φύσης με την υπερβολή, το γέλιο και τη συμβολική ανατροπή της τάξης. Όπως η γη χρειάζεται να αφυπνιστεί για να καρποφορήσει την άνοιξη, έτσι και η κοινότητα, μέσα από το Μπουρανί, αποβάλλει για μία μέρα τις αναστολές της και γιορτάζει τη ζωή στην πιο αληθινή της μορφή.
