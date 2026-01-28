Taste & Drive στο Μεσολόγγι του χειμώνα: Οι ταξιδιωτικές αρετές ενός ιστορικού τόπου
Ένα τοπίο όπου η γη, το νερό και οι άνθρωποι συνυπάρχουν σε μια μοναδική ισορροπία.
Μεσολόγγι. Ένας προορισμός που θέλαμε να επισκεφθούμε εδώ και καιρό. Κάποιες φορές έμοιαζε τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακριά. Θεωρητικά βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Είναι ένας εύκολα προσβάσιμος προορισμός, ακόμη και για ένα σύντομο διήμερο. Ο καιρός τις ημέρες του Δεκεμβρίου ήταν ιδανικός και το ταξίδι σχεδιάστηκε ταχύτατα.
Η Avis έκανε την απόφαση της τελευταίας στιγμής εύκολη, καθώς η διαδικασία ενοικίασης αυτοκινήτου, από την επιλογή έως την παραλαβή, είναι τόσο απλή και άμεση, σχεδόν όσο μια στάση για καφέ στο αγαπημένο σας γωνιακό café.
