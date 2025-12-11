Γιατί αξίζει να ζήσετε την εμπειρία της «βασίλισσας» των Δολομιτών το 2026
Γιατί αξίζει να ζήσετε την εμπειρία της «βασίλισσας» των Δολομιτών το 2026
Η πανέμορφη ιστορική αλπική περιοχή που συνδυάζει τον κοσμοπολιτισμό με τον ρομαντισμό
Μια φορά κι έναν καιρό, στο όχι και τόσο μακρινό 1963, ένας επιρρεπής στις γκάφες αστυνομικός επιθεωρητής ονόματι Κλουζό καταδιώκει τον διαβόητο ληστή Φαντομά από τη Ρώμη στην Cortina d’ Ampezzo, προσπαθώντας να αποτρέψει την κλοπή του περίφημου διαμαντιού «Ροζ Πάνθηρας». Δύο δεκαετίες μετά, ένας άλλος πολύ πιο ικανός πράκτορας με κωδικό όνομα 007, σε μια ακόμη προσπάθεια να σώσει τον κόσμο βρίσκεται επίσης στο διάσημο ιταλικό χειμερινό θέρετρο, συλλέγοντας μυστικές πληροφορίες. Στο μεταξύ, όπως συνέβαινε χρόνια πριν και συνεχίζει να συμβαίνει σήμερα, η Cortina d’ Ampezzo, ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά ski resorts στο βορειοανατολικό άκρο της Ιταλίας, εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δημοφιλία της κι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 2026 για δεύτερη φορά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
