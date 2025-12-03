Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για το Μέτσοβο, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό
Το κεφαλοχώρι της Ηπείρου είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της χώρας μας
Κτισμένο σε υψόμετρο 1.200, στο σημείο όπου η βόρεια Πίνδος χωρίζεται από τη νότια, το μεγαλύτερο ελληνικό βλαχοχώρι, πατρίδα σπουδαίων ευεργετών, είναι πασίγνωστο, ακμαίο και εντυπωσιακό.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ορεινού οικισμού με οικονομία που αναπτύσσεται -όχι μόνο χάρη στον τουρισμό, αλλά και στην τυροκομία, την κτηνοτροφία, την ξυλογλυπτική-, και μια τεράστια πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά.
