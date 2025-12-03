Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για το Μέτσοβο, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό
TRAVEL.GR

Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για το Μέτσοβο, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό

Το κεφαλοχώρι της Ηπείρου είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της χώρας μας

Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για το Μέτσοβο, τον διαχρονικό χειμερινό προορισμό
Κτισμένο σε υψόμετρο 1.200, στο σημείο όπου η βόρεια Πίνδος χωρίζεται από τη νότια, το μεγαλύτερο ελληνικό βλαχοχώρι, πατρίδα σπουδαίων ευεργετών, είναι πασίγνωστο, ακμαίο και εντυπωσιακό.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ορεινού οικισμού με οικονομία που αναπτύσσεται -όχι μόνο χάρη στον τουρισμό, αλλά και στην τυροκομία, την κτηνοτροφία, την ξυλογλυπτική-, και μια τεράστια πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης