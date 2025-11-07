ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Road trip στο Οροπέδιο Λασιθίου: Από το Τζερμιάδο ως τα σπήλαια και τα μοναστήρια

Αυθεντική ατμόσφαιρα γραφικών οικισμών, φύση μέσα από σπήλαια με σπουδαία ιστορική αξία και επαφή με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι ένας τόπος που μαγεύει με την ανεπιτήδευτη ηρεμία του, τα παραδοσιακά χωριά του και τα ξεχωριστά μνημεία του. Στην καρδιά της Κρήτης, η διαδρομή Τζερμιάδο-Άγιος Γεώργιος-Μετόχι συνδυάζει όλα όσα κάνουν αυτόν τον τόπο μοναδικό. Την αυθεντική ατμόσφαιρα των γραφικών οικισμών, την ανακάλυψη της φύσης μέσα από σπήλαια με σπουδαία ιστορική αξία και την επαφή με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

