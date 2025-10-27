Δίον και Ελατοχώρι: Ταξίδι με παιδιά σε ένα φυσικό περιβάλλον που θα τα ενθουσιάσει
Δίον και Ελατοχώρι: Ταξίδι με παιδιά σε ένα φυσικό περιβάλλον που θα τα ενθουσιάσει
Ιερά, κίονες και αγάλματα που αναδύονται από τα νερά, αλλά κι ένα χωριό της Πιερίας με «άρωμα» Χριστουγέννων
Στην πρώτη γνωριμία με το Δίον θα δώσετε σίγουρα την υπόσχεση να ξανάρθετε. Άλλωστε δεν είναι αρχαιολογικός χώρος όπου πρέπει να κινητοποιήσετε τη φαντασία σας για να αντιληφθείτε πώς ήταν κάποτε: εδώ ιερά, αγάλματα και κίονες είναι μέρος της φύσης. Τον χειμώνα, μάλιστα, αναδύονται μέσα από τις πηγές και τα νερά του ποταμού Βαφύρα (σημερινού Λεύκου), ο οποίος διασχίζει την περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα