Ελληνικά τραγούδια που μοιάζουν με «χάρτες» των νησιών και των πόλεων
Μοναδικά τραγούδια που εξυμνούν πανέμορφα μέρη της Ελλάδας.
Από του Αιγαίου τα στενά, μέχρι την Ακρόπολη κι από την Κρήτη μέχρι τα βουνά της Ηπείρου, η χώρα μας τραγουδιέται συγκινητικά και ξυπνά πάντα τις μνήμες.
Καμιά φορά, τα ταξίδια γίνονται μέσα από τα τραγούδια. Η Ελλάδα, οι μνήμες της, οι χάρες της έχουν εμπνεύσει και συνεχίζουν να εμπνέουν τους τραγουδοποιούς. Με τα νησιά και το Αιγαίο να κρατούν τα ηνία τέτοιου τύπου τραγουδιών, η Αθήνα και ο Πειραιάς δεν πάνε πίσω. Εδώ αναστήθηκε το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, άλλωστε. Ύστερα, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ήπειρος βρίσκονται μέσα σε λόγια της δημοτικής παράδοσης αλλά και της έντεχνης δημιουργίας. Τα τραγούδια που μιλούν για την Ελλάδα, για τις ομορφιές, αλλά και για τις πίκρες της, είναι εκατοντάδες. Εμείς ξεχωρίσαμε δεκαπέντε.
