Πώς συμπεριφέρονται οι γάτες όταν είμαστε άρρωστοι
TOPETMOU

Πώς συμπεριφέρονται οι γάτες όταν είμαστε άρρωστοι

Οι γάτες καταλαβαίνουν τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και αντιδρούν με διάφορους τρόπους.

Πώς συμπεριφέρονται οι γάτες όταν είμαστε άρρωστοι
Πολλοί από εμάς έχουμε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο όταν είμαστε άρρωστοι. Η γάτα μας μπορεί να γίνει πιο προσκολλημένη πάνω μας, πιο ήσυχη, πιο παρατηρητική, ασυνήθιστα τρυφερή ή ακόμη και πιο απόμακρη από ό,τι συνήθως. Καταλαβαίνει ότι είμαστε άρρωστοι;

Η απάντηση είναι ότι οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ασθένεια με τον ίδιο τρόπο που την κατανοούν οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές που μας συμβαίνουν όταν είμαστε άρρωστοι και στο περιβάλλον που γνωρίζουν καλά. Με άλλα λόγια καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Και όχι προς το καλύτερο.

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