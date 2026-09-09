Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δελφινιού στην Κέρκυρα- Το ζώο δεν τα κατάφερε
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δελφινιού στην Κέρκυρα- Το ζώο δεν τα κατάφερε
Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε χθες στη βόρεια Κέρκυρα, όταν οι λουόμενοι στην παραλία Αποτρυπητή είδαν ένα δελφίνι στα ρηχά.
Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε χθες στη βόρεια Κέρκυρα, όταν οι λουόμενοι στην παραλία Αποτρυπητή είδαν ένα δελφίνι στα ρηχά.
Η παραλία βρίσκεται δίπλα στο Canal d’Amour, γνωστό και ως Κανάλι της Αγάπης, στο Σιδάρι. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, μιας και το δελφίνι φαινόταν εξαντλημένο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η παραλία βρίσκεται δίπλα στο Canal d’Amour, γνωστό και ως Κανάλι της Αγάπης, στο Σιδάρι. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, μιας και το δελφίνι φαινόταν εξαντλημένο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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