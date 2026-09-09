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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δελφινιού στην Κέρκυρα- Το ζώο δεν τα κατάφερε
TOPETMOU

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δελφινιού στην Κέρκυρα- Το ζώο δεν τα κατάφερε

Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε χθες στη βόρεια Κέρκυρα, όταν οι λουόμενοι στην παραλία Αποτρυπητή είδαν ένα δελφίνι στα ρηχά.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης δελφινιού στην Κέρκυρα- Το ζώο δεν τα κατάφερε
Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε χθες στη βόρεια Κέρκυρα, όταν οι λουόμενοι στην παραλία Αποτρυπητή είδαν ένα δελφίνι στα ρηχά.

Η παραλία βρίσκεται δίπλα στο Canal d’Amour, γνωστό και ως Κανάλι της Αγάπης, στο Σιδάρι. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, μιας και το δελφίνι φαινόταν εξαντλημένο.

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