Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει σήμερα συναυλία με δωρεάν είσοδο για τα αδέσποτα με τον Γιάννη Σαββιδάκη
Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει σήμερα συναυλία με δωρεάν είσοδο για τα αδέσποτα με τον Γιάννη Σαββιδάκη
Σήμερα στις 20:30 στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.
Θάλασσα, μουσική, συναυλία για καλό σκοπό. Η σημερινή βραδιά στη Γλυφάδα θα τα έχει όλα αυτά.
Σήμερα στις 20:30 ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία για τα αδέσποτα ζώα, με τον Γιάννη Σαββιδάκη, στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.
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Σήμερα στις 20:30 ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία για τα αδέσποτα ζώα, με τον Γιάννη Σαββιδάκη, στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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