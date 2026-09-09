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Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει σήμερα συναυλία με δωρεάν είσοδο για τα αδέσποτα με τον Γιάννη Σαββιδάκη
TOPETMOU

Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει σήμερα συναυλία με δωρεάν είσοδο για τα αδέσποτα με τον Γιάννη Σαββιδάκη

Σήμερα στις 20:30 στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.

Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει σήμερα συναυλία με δωρεάν είσοδο για τα αδέσποτα με τον Γιάννη Σαββιδάκη
Θάλασσα, μουσική, συναυλία για καλό σκοπό. Η σημερινή βραδιά στη Γλυφάδα θα τα έχει όλα αυτά.

Σήμερα στις 20:30 ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία για τα αδέσποτα ζώα, με τον Γιάννη Σαββιδάκη, στη Γ' Μαρίνα Γλυφάδας.

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