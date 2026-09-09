Γιατί μια υγιής γάτα μπορεί να σταματήσει να τρώει το φαγητό της

Η γάτα σας φαίνεται υγιής, το φαγητό είναι το αγαπημένο της κι όμως εκείνη κάθεται και το κοιτάζει διστακτικά. Τι έγινε ξαφνικά;