Κοζάνη: Διέσωσαν ζαρκάδι από ανοιχτή δεξαμενή νερού
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Κοζάνη: Διέσωσαν ζαρκάδι από ανοιχτή δεξαμενή νερού

Το ζώο ήταν πολύ εξαντλημένο και δεν μπορούσε να βγει μόνο του.

Κοζάνη: Διέσωσαν ζαρκάδι από ανοιχτή δεξαμενή νερού
Ένα ζαρκάδι παγιδεύτηκε στα τέλη Ιουλίου σε μεγάλη ανοιχτή δεξαμενή νερού κοντά στην Εράτυρα Τσοτυλίου της Π.Ε. Κοζάνης. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ” που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή για εργασίες πεδίου στις Πρέσπες και βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του.

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