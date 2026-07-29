5 απίθανα facts για τον σκύλο Άργο που έκλεψε την παράσταση στην «Οδύσσεια» του Νόλαν
5 απίθανα facts για τον σκύλο Άργο που έκλεψε την παράσταση στην «Οδύσσεια» του Νόλαν
Από τις πρώτες κιόλας προβολές, η ιστορία του Άργου κυριάρχησε στις συζητήσεις στα social media.
Η σκηνή της επανένωσης του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο Άργο είναι αναμφίβολα μία από τις πιο πολυσυζητημένες της πρόσφατης κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσειας με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν.
Ύστερα από είκοσι χρόνια απουσίας και εμπειριών που τον άλλαξαν για πάντα, ο βασιλιάς της Ιθάκης επιστρέφει στην πατρίδα του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο ώστε κανείς να μην τον αναγνωρίσει. Κανείς, εκτός από τον γερασμένο σκύλο του που, παρότι παραμελημένος κι εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιος βρίσκεται μπροστά του. Ένα σπασμωδικό κούνημα της ουράς, μια τελευταία ματιά στον άνθρωπό του και ο Άργος αφήνει την τελευταία του πνοή, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της ομηρικής παράδοσης.
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Ύστερα από είκοσι χρόνια απουσίας και εμπειριών που τον άλλαξαν για πάντα, ο βασιλιάς της Ιθάκης επιστρέφει στην πατρίδα του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο ώστε κανείς να μην τον αναγνωρίσει. Κανείς, εκτός από τον γερασμένο σκύλο του που, παρότι παραμελημένος κι εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιος βρίσκεται μπροστά του. Ένα σπασμωδικό κούνημα της ουράς, μια τελευταία ματιά στον άνθρωπό του και ο Άργος αφήνει την τελευταία του πνοή, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της ομηρικής παράδοσης.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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