Πότε θεωρείται ένας σκύλος ηλικιωμένος; Τα σημάδια γήρανσης
Πότε θεωρείται ένας σκύλος ηλικιωμένος; Τα σημάδια γήρανσης
Κάποια στιγμή, το άλλοτε ασταμάτητο κουτάβι αρχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην τρίτη ηλικία.
Οι τετράποδοι φίλοι μας δεν μετρούν τον χρόνο όπως οι άνθρωποι. Δεν τους απασχολούν τα γενέθλια και οι αριθμοί. Εκείνα που έχουν σημασία για αυτούς είναι η επόμενη βόλτα, το χάδι των ανθρώπων τους, το αγαπημένο τους παιχνίδι και η παρουσία της οικογένειάς τους.
Κάποια στιγμή, όμως το άλλοτε ασταμάτητο κουτάβι αρχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη όμως ηλικία δεν είναι λόγος ανησυχίας ούτε σημαίνει ότι το αγαπημένο μας κατοικίδιο δεν μπορεί να απολαμβάνει μια γεμάτη και ποιοτική ζωή.
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Κάποια στιγμή, όμως το άλλοτε ασταμάτητο κουτάβι αρχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη όμως ηλικία δεν είναι λόγος ανησυχίας ούτε σημαίνει ότι το αγαπημένο μας κατοικίδιο δεν μπορεί να απολαμβάνει μια γεμάτη και ποιοτική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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