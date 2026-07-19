Πότε θεωρείται ένας σκύλος ηλικιωμένος; Τα σημάδια γήρανσης
TOPETMOU

Πότε θεωρείται ένας σκύλος ηλικιωμένος; Τα σημάδια γήρανσης

Κάποια στιγμή, το άλλοτε ασταμάτητο κουτάβι αρχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην τρίτη ηλικία.

Πότε θεωρείται ένας σκύλος ηλικιωμένος; Τα σημάδια γήρανσης
Οι τετράποδοι φίλοι μας δεν μετρούν τον χρόνο όπως οι άνθρωποι. Δεν τους απασχολούν τα γενέθλια και οι αριθμοί. Εκείνα που έχουν σημασία για αυτούς είναι η επόμενη βόλτα, το χάδι των ανθρώπων τους, το αγαπημένο τους παιχνίδι και η παρουσία της οικογένειάς τους.

Κάποια στιγμή, όμως το άλλοτε ασταμάτητο κουτάβι αρχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη όμως ηλικία δεν είναι λόγος ανησυχίας ούτε σημαίνει ότι το αγαπημένο μας κατοικίδιο δεν μπορεί να απολαμβάνει μια γεμάτη και ποιοτική ζωή.

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