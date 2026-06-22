Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της

Στις 16 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας και ταυτόχρονα μάθαμε, ή καλύτερα θυμηθήκαμε, την ανάγκη για την προστασία του είδους.