Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της
TOPETMOU

Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της

Στις 16 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας και ταυτόχρονα μάθαμε, ή καλύτερα θυμηθήκαμε, την ανάγκη για την προστασία του είδους.

Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της
Η Μεσόγειος επηρεάζεται από την κλιματική κρίση και μαζί παρασύρει και τις παράκτιες περιοχές και τους βιότοπους ωοτοκίας. Τρεις γειτονικές χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με τη βοήθεια του Life Adapts, ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Πίζας. Είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network