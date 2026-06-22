Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της
Θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο: Αυτές οι 3 χώρες ενώνονται για την προστασία της
Στις 16 Ιουνίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Χελώνας και ταυτόχρονα μάθαμε, ή καλύτερα θυμηθήκαμε, την ανάγκη για την προστασία του είδους.
Η Μεσόγειος επηρεάζεται από την κλιματική κρίση και μαζί παρασύρει και τις παράκτιες περιοχές και τους βιότοπους ωοτοκίας. Τρεις γειτονικές χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με τη βοήθεια του Life Adapts, ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Πίζας. Είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα