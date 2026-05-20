Τραυματισμένο νεαρό ζαρκάδι διασώθηκε στην Άμφισσα
Άλλη μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης άγριου ζώου έλαβε χώρα στην Άμφισσα.
Ένας πολίτης ειδοποίησε το Δασαρχείο Άμφισσας για ένα ζαρκάδι που εντόπισε και ήταν τραυματισμένο στο κεφάλι και εμφανώς αδύναμο. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και το απομάκρυναν με ασφάλεια. Το επόμενο βήμα ήταν να μεταφερθεί στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ), ώστε να δεχτεί την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και όταν είναι έτοιμο, να ενταχθεί ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.
