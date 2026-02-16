ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνετε για να μην είναι ο σκύλος σας επιθετικός με τον κτηνίατρο
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι περισσότεροι σκύλοι μπορούν να γίνουν επιθετικοί, όσο ήρεμοι κι αν φαίνονται.

Έχετε χωρίς αμφιβολία τον καλύτερο σκύλο του κόσμου. Φιλικός, κοινωνικός, χαρούμενος. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που θα πάει στον κτηνίατρο. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Ο γλυκούλης σας σκύλος γίνεται στην κυριολεξία ένα μικρό θηρίο.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους ενός κηδεμόνα σκύλου -αλλά και γάτας- είναι η επίσκεψη στο κτηνιατρείο. Το κατοικίδιό σας είτε είναι χτυπημένο είτε άρρωστο είτε πάει για επίσκεψη ρουτίνας μπορεί να γίνει επιθετικό, συχνά με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο κτηνίατρος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, η βοηθός του κτηνίατρου φοβάται να το πλησιάσει και όλοι είναι… μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
