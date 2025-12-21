Ορεινός σκύλος των Πυρηναίων: 6 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τον γίγαντα των βουνών
Ορεινός σκύλος των Πυρηναίων: 6 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τον γίγαντα των βουνών
Ο ορεινός σκύλος των Πυρηναίων αποτελεί σύμβολο δύναμης και αφοσίωσης στη Γαλλία, όπου αποκαλείται χαϊδευτικά «Patou».
Με όνομα που τονίζει την προέλευσή του από την οροσειρά που χωρίζει τη Γαλλία από την Ισπανία, ο ορεινός σκύλος των Πυρηναίων κουβαλά μέσα του το πνεύμα των βουνών.
Αυτός ο μεγαλόσωμος σκύλος, που μπορεί να φτάσει σε βάρος τα 75 κιλά, προστάτευε για πολλούς αιώνες τα κοπάδια βοσκών από λύκους και αρκούδες, σε περιβάλλοντα παγωμένα και απομονωμένα. Ωστόσο, κάτω από το επιβλητικό παρουσιαστικό και το πυκνό τρίχωμά του, κρύβεται μια τρυφερή καρδιά και μια συναρπαστική ιστορία.
Ο «ευγενής γίγαντας» των Πυρηναίων αποτελεί εδώ και αιώνες σύμβολο δύναμης και αφοσίωσης στην πατρίδα του τη Γαλλία, όπου αποκαλείται χαϊδευτικά «Patou». Εκτός συνόρων, όμως, υπάρχουν πολλά πράγματα που το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει για εκείνον.
