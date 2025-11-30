Οι αγενείς και συχνά επικίνδυνες συμπεριφορές που έχουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων
Τα περισσότερα πράγματα που κάνει ο σκύλος μας μάς φαίνονται χαριτωμένα. Έχετε σκεφτεί όμως πώς τα βλέπουν οι άλλοι;
Σίγουρα, όλοι αγαπάμε τον σκύλο μας και βρίσκουμε χαριτωμένα αυτά που κάνει. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται με κάποιους κανόνες σωστής συμπεριφοράς προς τους άλλους, που ακόμη και οι πιο αφοσιωμένοι από εμάς μπορούν να μπουν στη λίστα με τους ανεύθυνους κηδεμόνες.
Οι περισσότερες συμπεριφορές του σκύλου μας, όπως αναφέραμε, μας φαίνονται χαριτωμένες. Πώς όμως τις βλέπουν οι άλλοι; Το έχετε σκεφτεί αυτό; Έχετε σκεφτεί ότι οι χαριτωμένες αυτές συμπεριφορές μπορεί να είναι για άλλους ενοχλητικές και καθόλου χαριτωμένες;
