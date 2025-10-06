Χαμαιλέοντας: ο μετρ του καμουφλάζ - Τα είδη που ζουν στην Ελλάδα

Ο χαμαιλέοντας είναι ένα ερπετό που ενώ θα περίμενε κανείς να ζει μόνο σε τροπικά κλίματα, υπάρχει και στην Ελλάδα.