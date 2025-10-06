Χαμαιλέοντας: ο μετρ του καμουφλάζ - Τα είδη που ζουν στην Ελλάδα
Ο χαμαιλέοντας είναι ένα ερπετό που ενώ θα περίμενε κανείς να ζει μόνο σε τροπικά κλίματα, υπάρχει και στην Ελλάδα.
Έχετε ακούσει ότι κάποιος μπορεί να καμουφλάρεται όπως ο χαμαιλέοντας; Δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι ένα ζώο που γνωρίζει καλά να προσαρμόζεται στο περιβάλλον που ζει κάθε φορά.
Ας μάθουμε λίγα παραπάνω για αυτό το ερπετό που μοιάζει εξωτικό, όμως ζει και στη χώρα μας. Ο χαμαιλέοντας είναι ένα είδος σαύρας με πάνω από 200 είδη, που πάνω από τα μισά ζουν στη Μαδαγασκάρη. Παρά το όνομά του που προέρχεται από τις λέξεις “χαμαί” που σημαίνει στο έδαφος και “λέοντας”, που είναι το γνωστό λιοντάρι, είναι ένα εντελώς ακίνδυνο ζώο για τον άνθρωπο.
