Χάσκι VS Μάλαμουτ: Οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα σε δύο φυλές που συχνά μπερδεύουμε
TOPETMOU

Βλέποντας ένα Χάσκι και ένα Μάλαμουτ συνήθως δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιο είναι ποιο.

Οι περισσότεροι από εμάς τα μπερδεύουμε και πρέπει να πάμε σε μηχανή αναζήτησης για να δούμε αν ο σκύλος μπροστά μας είναι Χάσκι Σιβηρίας ή Μάλαμουτ Αλάσκας.

Αυτό είναι κάτι λογικό, αν δεν έχουμε ζήσει ή περάσει αρκετό χρόνο με κάποιο από αυτά. Πρόκειται για δύο φυλές που μοιάζουν, έχουν όντως αρκετά κοινά, αλλά και διαφορές. Η επίσημη ονομασία τους είναι Siberian Husky και Alaskan Malamute.

