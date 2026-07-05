Γιώργος Περρής στο protothema: Η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη ενίοτε - Ήταν πολιτική πράξη να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος

Ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Γιώργος Περρής μιλά στο Direct λίγο πριν τη συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής για τη διαδρομή του, το τραγούδι και τον πολιτικό ρόλο του καλλιτέχνη