Γιώργος Περρής στο protothema: Η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη ενίοτε - Ήταν πολιτική πράξη να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος
Γιώργος Περρής στο protothema: Η πολιτική ορθότητα είναι απαραίτητη ενίοτε - Ήταν πολιτική πράξη να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος
Ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Γιώργος Περρής μιλά στο Direct λίγο πριν τη συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής για τη διαδρομή του, το τραγούδι και τον πολιτικό ρόλο του καλλιτέχνη
Λίγες μέρες πριν δώσει τη μια και μοναδική συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου (09/07) με τίτλο «Μαζί ή κανείς», ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Γιώργος Περρής μιλά στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη για τη διαδρομή του, τις στιγμές που τον σημάδεψαν, τον πολιτικό ρόλο του καλλιτέχνη, αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια.
Με Ελληνική και Γαλλική ταυτότητα, αλλά και διεθνείς παραστάσεις, ο Γιώργος Περρής έλαβε πρόσφατα το μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ είναι εδώ και χρόνια πρέσβης καλής θελήσεως της UNICEF. «Πατρίδα είναι οι άνθρωποι μου», λέει και τονίζει ότι έχει κόστος να είναι κανείς επιλεκτικός, αλλά δεν το είδε ποτέ ως θυσία. «Τεσσάρων ετών δήλωσα στη μητέρα μου ότι θα γίνω τραγουδιστής», λέει και προσθέτει ότι έκτοτε εκπλήρωσε όσα όνειρα είχε σε αυτόν τον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Με Ελληνική και Γαλλική ταυτότητα, αλλά και διεθνείς παραστάσεις, ο Γιώργος Περρής έλαβε πρόσφατα το μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ είναι εδώ και χρόνια πρέσβης καλής θελήσεως της UNICEF. «Πατρίδα είναι οι άνθρωποι μου», λέει και τονίζει ότι έχει κόστος να είναι κανείς επιλεκτικός, αλλά δεν το είδε ποτέ ως θυσία. «Τεσσάρων ετών δήλωσα στη μητέρα μου ότι θα γίνω τραγουδιστής», λέει και προσθέτει ότι έκτοτε εκπλήρωσε όσα όνειρα είχε σε αυτόν τον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα