«Αστέρας» Βουλιαγμένης: Το μονάκριβο φιλέτο της Μεσογείου και η ιστορία του

Το 1960 έγιναν τα εγκαίνια των πρώτων λουτρικών εγκαταστάσεων στον «Αστέρα» και από την επόμενη χρονιά την παραλία κοσμούσαν οι πρωτοποριακές τριγωνικές τέντες από καραβόπανο

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Φρανσουά Μιτεράν στον «Αστέρα»

Ο Τζον Γουέιν

Ο Αντονι Κουίν με την παρέα του στον «Αστέρα»

Ο Τέλι Σαβάλας

Η Αθηνά Ωνάση

Η νέα εποχή του «Αστέρα» υπό τη διαχείριση της Four Seasons

Οι «χρυσές βίλες»

Η επένδυση στην Astir Marina έφτασε τα 53 εκατ. ευρώ

Τοποθετημένος ιδανικά στο πιο προικισμένο από τη φύση σημείο της, οαποτελεί επί δεκαετίες ένα σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και έναν διαχρονικό πόλο προσέλκυσης των rich and famous κάθε εποχής, όπως βεβαίως και ισχυρών επενδυτικών κεφαλαίων.Ουδείς αμφισβητεί ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά «φιλέτα» της Μεσογείου λόγω του απαράμιλλου κάλους της περιοχής, που αν και απόλυτα χαρακτηριστική της αττικής γης, παραπέμπει περισσότερο σε σκηνικό χολιγουντιανής υπερπαραγωγής.Ο «Αστέρας», άλλωστε, υπήρξε ήδη από τη δεκαετία του ’60 το κυριότερο δείγμα, αλλά και το «διαβατήριο» για την εξέλιξη τουπρος την επόμενη μέρα.Η ιστορία του, ωστόσο, που μετρά ήδη περισσότερες από έξι δεκαετίες, αποκτά διαρκώς νέα κεφάλαια, τα οποία συνήθως κρύβουν και εκπλήξεις, όπως η φημολογούμενη πρόσφατη επενδυτική είσοδος του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου στη σύνθεση των σημερινών ιδιοκτητών αυτού του μονάκριβου συγκροτήματος.Η αφετηρία του βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και σε έναν βαθμό οφείλεται στην επιτυχία των σχεδόν… συνονόματων «Αστεριών» της Γλυφάδας. Σε μια ιστορική περίοδο όπου το σημερινό πολυπληθές κέντρο των νοτίων προαστίων ήταν ακόμη... εκδρομικός προορισμός, όταν ακόμη η χώρα προσπαθούσε να ανασηκωθεί από τις στάχτες του πολέμου και της κατοχής, τα «Αστέρια» στην παραλία της Γλυφάδας, με ένα πρωτόλειο τότε συγκρότημα μπανγκαλόου, αποτέλεσαν τον καλοκαιρινό προορισμό της ανασυγκροτούμενης αστικής τάξης.Στις καμπάνες τους έδινε ραντεβού κάθε καλοκαίρι η αθηναϊκή ελίτ και, κυρίως, η νεολαία της εποχής. Εκεί, άλλωστε, πλέχθηκαν ιστορικά ειδύλλια, όπως του νεαρού τότε Σπύρου Λάτση με την Ελληνοαμερικανίδα Δωροθέα (Ντόροθι) Μπράντλεϊ, με την οποία στη συνέχεια παντρεύτηκαν, δημιούργησαν οικογένεια και έμειναν αχώριστοι.Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 και όσο η επιτυχία των «Αστεριών» έφτανε στα… άστρα αναζητήθηκε το επόμενο και μεγαλύτερο hot spot, το οποίο δεν απείχε και πολύ, καθώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ιδανικό σημείο από τη σχεδόν παρθένα χερσόνησο τηςΗταν ευτυχής συγκυρία ότι το όλο εγχείρημα ανατέθηκε στα χέρια σπουδαίων και ταλαντούχων αρχιτεκτόνων της εποχής. Ετσι, το σχέδιο αξιοποίησης αυτής της κατάφυτης έκτασης των 300 στρεμμάτων ανέλαβαν να εκπονήσουν οι φημισμένοι αρχιτέκτονες Εμμανουήλ Βουρέκας, Περικλής Σακελλάριος, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας και Προκόπης Βασιλειάδης, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για τη μελλοντική δημιουργία ενός συγκροτήματος εναρμονισμένου στο υπέροχο φυσικό τοπίο.Οταν το ημερολόγιο έγραφε «1960», έγιναν τα εγκαίνια των πρώτων λουτρικών εγκαταστάσεων και την επόμενη χρονιά πήραν τη θέση τους οι εμβληματικές καμπάνες, το εστιατόριο «Club House» και άλλες συνοδευτικές εγκαταστάσεις, έργο του αρχιτέκτονα Κ. Βουτσινά, ενώ την παραλία κοσμούσαν οι πρωτοποριακές τριγωνικές τέντες από καραβόπανο.Ηδη από εκείνο το χρονικό σημείο ο «Αστέρας» έγινε το meeting point επιχειρηματιών, πολιτικών και celebrities της εποχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και πόλο προσέλκυσης τουριστών, σε μια περίοδο όπου η χώρα προσπαθούσε να λανσάρει προς τα έξω τα αναμφισβήτητα φυσικά πλεονεκτήματά της, με τις γαλάζιες πεντακάθαρες θάλασσες και τον ανεμπόδιστο ήλιο, προσθέτοντας κάποιες σοβαρές υποδομές.Πολύ σύντομα όμως διαπιστώθηκε ότι λόγω της τεράστιας επιτυχίας του… αρχικού «Αστέρα», χρειάζονταν μεγαλύτερες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.Κάπως έτσι και με σημαντική χρηματοδότηση από την, μπήκε μπροστά το χτίσιμο της πρώτης μονάδας, του θρυλικού «Αρίωνα», σε σχέδια του Κ. Βουτσινά. Τα εγκαίνια έγιναν το 1967, ανοίγοντας στο αθηναϊκό κοινό την πόρτα σε έναν διαφορετικό κόσμο και καθιστώντας κάθε επίσκεψη και διαμονή στα σαλόνια, στα δωμάτια και τις σουίτες του πρωτόγνωρη εμπειρία.Το εκπληκτικό πάντρεμα μεγαλοπρεπών κλασικών στοιχείων με τα πιο πρωτοποριακά όπως έπιπλα του Φινλανδού σχεδιαστή Εερο Σάαρινεν -έργο του οποίου ήταν και το κεντρικό κτίριο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού στο Ελληνικό-, αλλά και με τις φωτεινές αίθουσες να κοσμούν έργα τέχνης τωνκ.ά. δημιουργήθηκε μια μοναδική ατμόσφαιρα «ήπιας» πολυτέλειας.Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1979, άνοιξε τις πύλες του το δεύτερο ξενοδοχείο του συγκροτήματος, το «Ναυσικά», σε μελέτη και σχέδια των αρχιτεκτόνων Αντώνη Γεωργιάδη, Εμμ. Βουρέκα και Κ. Δεκαβάλλα, το οποίο έφερε έναν αέρα ανανέωσης. «Γραπωμένο» στον βράχο ώστε να μην προδίδει το ύψος του, αν και εξαώροφο, με εντελώς διαφορετικό στυλ εσωτερικά και με κυρίαρχο το πράσινο μάρμαρο, το «Ναυσικά» έγινε τόπος συνάντησης, εκτός των άλλων, και για την τεράστια πισίνα του στο ύψος της θάλασσας, τη μεγαλύτερη τότε πισίνα ξενοδοχείου στην Ελλάδα.Στη συνέχεια, το 1984, ξεκίνησε τη λειτουργία της και η τρίτη μονάδα, η «Αφροδίτη», που αναπτύχθηκε στο βόρειο και πιο απομονωμένο τμήμα της χερσονήσου, με ανεμπόδιστη θέα προς το απέραντο γαλάζιο. Η «Αφροδίτη», αν και «νεότερη» υπήρξε το λιγότερο προβεβλημένο, σχεδόν αθόρυβο κομμάτι του συγκροτήματος του «Αστέρα», το οποίο μάλιστα δεν μακροημέρευσε. Δεδομένης της προνομιακής θέσης του, ήταν αυτό που θυσιάστηκε προκειμένου να δημιουργηθούν τα 13 οικόπεδα τα οποία θα φιλοξενήσουν τις ακριβότερες βίλες της χώρας.Τη δική τους ξεχωριστή ιστορία έχουν γράψει τα εστιατόρια και τα», από το «Club House» μέχρι το «Grill Room», τις «9 Μούσες», τη «Σπηλιά» και αρκετά ακόμη, που πρόσφεραν σπάνιες γαστρονομικές απολαύσεις, αλλά και αξέχαστα γλέντια μέχρι το ειδυλλιακό ξημέρωμα.Το «παρών» στον «Αστέρα» από τα πρώτα χρόνια του έδιναν όλα τα βαριά ονόματα της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Από τονπου ήταν τακτικός επισκέπτης, όπως και όλοι σχεδόν οι άλλοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας (Στασινόπουλος, Τσάτσος, Σαρτζετάκης, Στεφανόπουλος), μέχρι τον πρώην πρωθυπουργό, με τη σύζυγό του Λένα, τονμε τη δική του σύζυγο Ντίνα, τονμε τη Δήμητρα Λιάνη, αλλά και το ζεύγος Ζολώτα, το οποίο διέμενε πάντα στην καμπάνα με τον αριθμό 34.Τις «δικές» τους καμπάνες είχαν και όλοι οι ισχυροί εφοπλιστές και επιχειρηματίες όπως ο Γιάννης Λάτσης την καμπάνα 33, την οποία μάλιστα προπλήρωνε για πολλές σεζόν, ενώ ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στο προσωπικό λόγω των γενναίων φιλοδωρημάτων του, οι οικογένειες Αγγελοπούλου, με τις καμπάνες 30 και 31, Πατέρα, με τις καμπάνες 26 και 27.Το ίδιο συνέβαινε και με τις άλλες «επώνυμες» οικογένειες, όπως των Λουκά και Βάσου Χατζηιωάννου, Ποταμιάνου, Χανδρή, Βαρδινογιάννη, Μποδοσάκη, Παπαστράτου, Λαιμού, Γουλανδρή, Φαφαλιού, Νιάρχου, Λιβανού, Νταϊφά, Καρβουνίδη, Γοργία, Κουλουκουντή, Δραγώνα, Λιβανού, κ.ά. Πιστός επισκέπτης φυσικά και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ολοι αυτοί κατέλυαν σχεδόν κάθε χρόνο για δύο ή και τρεις μήνες στο «Astir Palace», προσδίδοντάς του ήδη από εκείνη την εποχή έναν μοναδικό κοσμοπολίτικο αέρα.Στην πολύχρονη ιστορία του εμβληματικού συγκροτήματος -όπως την έχει καταγράψει και το «Astir Magazine»-, από τις καμπάνες, τις σουίτες και την πλαζ του έχουν περάσει μυθικοί αστέρες του Χόλιγουντ. Ο, ο, ο, ο, ο, ο οποίος αναγκάστηκε να εισέλθει από την πόρτα της κουζίνας προκειμένου να αποφύγει το πλήθος των φαν του που του είχαν στήσει… καρτέρι, ο Αντονι Κουίν, ο, ο θρυλικός Κότζακ Τέλι Σαβάλας, η Ζακλίν Μπισέ, η Τζέραλντιν Τσάπλιν, η… κακιά της «Δυναστείας», η Τζέιν Φόντα, η, η Λάιζα Μινέλι κ.ά.Αξέχαστη θα μείνει, ωστόσο, η επίσκεψη της Μπριζίτ Μπαρντό που αναστάτωσε τον ανδρικό πληθυσμό του ξενοδοχείου όταν εμφανίστηκε στην παραλία του με ένα μικροσκοπικό ροζ μπικίνι.Στον «Αστέρα» επέλεξαν ακόμη να μείνουν, οι Beatles, ο, ο Ανταμό, η Δαλιδά, ο, οι «δικοί μας» Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμης Ρούσος, Νάνα Μούσχουρη.Και στα νεότερα χρόνια όμως έχουν περάσει ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και θρύλοι του ποδοσφαίρου, όπως οι Πελέ, Μαραντόνα, Μισέλ Πλατινί, Ροναλντίνιο, ο κορυφαίος πιλότος της F1 Αϊρτον Σένα, ο Πιρς Μπρόσναν, η Ορνέλα Μούτι, η Γκρέτα Σκάκι, οι Scorpions, ηκ.ά. Ασφαλώς στους συχνούς πελάτες περιλαμβάνονταν και οι Ελληνες και Ελληνίδες σταρ όπως οι, Τόλης Βοσκόπουλος, Ζωή Λάσκαρη, Μελίνα Μερκούρη και πολλοί άλλοι.Στις καμπάνες αρχικά και μετέπειτα στις σουίτες του «Αστέρα» φιλοξενήθηκαν αυτοκράτορες και βασιλείς, από τη Σοράγια της Περσίας μέχρι τη βασιλική οικογένεια του Μονακό, με τον Ρενιέ, την Γκρέις Κέλι και τις κόρες τους Καρολίνα και Στεφανί, αλλά και αμέτρητοι πολιτικοί ηγέτες., Τζίμι Κάρτερ, Ρόμπερτ Κένεντι, Ρίτσαρντ Νίξον,, Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εστέν,, Μπόρις Γιέλτσιν, ο Στρατάρχης Τίτο, ο Γιασέρ Αραφάτ και ο Νέλσον Μαντέλα, αλλά και πιο πρόσφατα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τόνι Μπλερ, ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.Η δυνατότητα εφαρμογής αυστηρών μέτρων ασφαλείας λόγω της διάταξης των κτιρίων και του γεωγραφικού ανάγλυφου της χερσονήσου του «Αστέρα», που μπορεί να μετατραπεί σε «φρούριο», τον έφεραν πάντα ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων πολιτικών ηγετών, ενώ στις ευρύχωρες αίθουσές του έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες διεθνείς διασκέψεις, ευρωπαϊκές Σύνοδοι Κορυφής, Συνέδρια του ΝΑΤΟ μέχρι και οι δύο συναντήσεις των μελών της… μυστικοπαθούς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ που διοργανώθηκαν στη χώρα μας, το 1993 και το 2009.Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η παλαιά εποχή του «Αστέρα», προτού το συγκρότημα αναστείλει τη λειτουργία του για την τελευταία ριζική ανακαίνιση, έκλεισε κυριολεκτικά με τη φιλοξενία του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2016.Ο Ομπάμα, που είχε σε μία από τις αυλές του ξενοδοχείου και σύντομη συνάντηση με τους εργαζομένους στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, δήλωσε ενθουσιασμένος από την ομορφιά του τοπίου και το επίπεδο φιλοξενίας, ενώ την…παράσταση είχε κλέψει η θωρακισμένη λιμουζίνα του, γνωστότερη και ως «θηρίο», μπροστά στην είσοδο του «Αρίωνα». Την επομένη της αναχώρησης του προέδρου των ΗΠΑ ο παλαιός «Αστέρας» έκλεισε για να ακολουθήσει η μετάβασή του στη νέα εποχή.Αν και το 2004, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική ανανέωση στις ξενοδοχειακές μονάδες και στις καμπάνες, τα επόμενα χρόνια και κυρίως από την είσοδο της χώρας στη μακρά περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, είναι γεγονός ότι και ο «Αστέρας» πέρασε σε μια περίοδο στασιμότητας, ακόμη και παρακμής. Αλλωστε, δεν υπήρχαν τα κεφάλαια για μια γενναία ανακαίνιση και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του που θα του προσέδιδε την αίγλη του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τις νέες επιταγές των καιρών.Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης τηςΑΞΕ ξεκίνησε στις αρχές του 2013 και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας αποσφράγισαν τους φακέλους με τις προσφορές των τριών μνηστήρων.Η… κάλπη ανέδειξε νικήτρια την κοινοπραξία Jermyn Street Real Estate Fund IV LP που έδωσε 400 εκατ. ευρώ, με δεύτερο στην κατάταξη το σχήμα της Dolphin Capital με το αμερικανικό Colony Capital Acquisitions (με 310 εκατ.) και τρίτο τη συμμαχία της ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου με τον όμιλο Olayan (με 240 εκατ.).Οι υπογραφές, ωστόσο, με την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ έπεσαν στις 27 Οκτωβρίου 2016. Εκείνη τη μέρα ολοκληρώθηκε η πώληση του 90% των μετοχών της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, με την Apollo Investment Holdco (θυγατρικό βραχίονα των αναδόχων) να καταβάλλει 393,15 εκατ. ευρώ.Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα κεντρικά πρόσωπα των επενδυτών, δηλαδή ο επικεφαλής της AGC Ουαλίντ Αμπου-Σουούντ, που εκπροσωπούσε αραβικά κεφάλαια, αλλά και ο γνωστός από τις άλλες επενδύσεις του στην Ελλάδα και κυρίως στις μαρίνες, Τούρκος μεγιστάνας Φερίντ Σαχένκ της Dogus Group.Από τον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησαν οι εργασίες ριζικής μεταμόρφωσης του συγκροτήματος. Παρά τις καθυστερήσεις, τα προβλήματα και τις δικαστικές εμπλοκές για την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ, η υπόθεση προχώρησε.Ακολούθησε η πλήρης ανακαίνιση των δύο ξενοδοχείων, «Αρίων» και «Ναυσικά», η οποία υπολογίζεται ότι κόστισε περί τα 140 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να δαπανούν επιπλέον κεφάλαια για την αναβάθμιση των υποδομών και στη συνέχεια το συγκρότημα πέρασε υπό τη διαχείριση του ξενοδοχειακού κολοσσούΤο opening, ωστόσο, με την «ομπρέλα» του καναδικού ομίλου καθυστέρησε λόγω του κορωνοϊού. Πάντως από τον Ιούνιο του 2020, όταν επαναλειτούργησε, το συγκρότημα καταγράφει θεαματικές επιδόσεις, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην «επιστράτευση» (από τον Απρίλιο του 2020) της έμπειρης μάνατζερ Πέννυς Ζαγλαρίδου, η οποία ανέλαβε αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Αστήρ Παλάς, στην πιο δύσκολη φάση, υπό τα «σύννεφα» ακόμη του COVID. Τελικά όμως κατάφερε να αναδείξει και πάλι τον «Αστέρα» σε πρωταγωνιστική θέση.Παράλληλα, η Four Seasons Astir Palace Athens (ως ξενοδοχειακή δραστηριότητα) συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη κατά την περσινή χρήση, με ρεκόρ πωλήσεων, κάτι που την εδραίωσε ως μία από τις πέντε νέες ξενοδοχειακές μονάδες της Four Seasons που έλαβαν τον χαρακτηρισμό «Forbes Five Star».Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τα τελευταία χρόνια προέρχεται από την πώληση των 13 «χρυσών» οικοπέδων στον χώρο όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο «Αφροδίτη», με τα 11 από αυτά να έχουν αποκτηθεί από τον εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη και τα 2 από την οικογένεια τηςΜόνο, λοιπόν, από την πώληση των οικοπέδων που προορίζονται για την οικοδόμηση των ακριβότερων και πολυτελέστερων βιλών στην Ελλάδα η επενδυτική κοινοπραξία εισέπραξε πάνω από 500 εκατ. ευρώ.Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μεγάλη επένδυση στην Astir Marina, ύψους 53 εκατ. ευρώ, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ports de Monaco, και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές, αποτελώντας πλέον μία από τις κορυφαίες homeport μαρίνες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Εκτός από αυτά όμως, έχουν ήδη «καταπλεύσει» διάσημες φίρμες, όπως το ζαχαροπλαστείο-εστιατόριο «Cova 1817» (από τα παλαιότερα του Μιλάνου), καθώς και καταστήματα των Dior, Gucci, Louis Vuitton, Zegna, Loro Piana, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent κ.λπ., ενώ εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και το «Bagatelle», της φημισμένης luxury αλυσίδας γαλλικών εστιατορίων και beach clubs.Ολο αυτό το μοναδικό project, που συνδυάζει το ξενοδοχειακό συγκρότημα, την, αλλά και την Astir Beach, της οποίας επίκειται ριζική αναβάθμιση, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο τον ισχυρό εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, που φημίζεται για τις επενδυτικές κινήσεις του στην αγορά ακινήτων.Ο ίδιος, άλλωστε, όπως και αρκετοί ακόμη εφοπλιστές, χρόνια τώρα είχαν θέσει στο στόχαστρό τους τον «Αστέρα», άσχετα εάν για διάφορους λόγους οι προθέσεις τους δεν μεταφράστηκαν και σε έμπρακτο ενδιαφέρον εξαγοράς, με εξαίρεση ασφαλώς τον Δ. Διαμαντίδη., ωστόσο, εκτός από τις θεαματικές επιδόσεις του στη θάλασσα, έγινε περισσότερο γνωστός για τα εξίσου εντυπωσιακά «χτυπήματα» του στο πεδίο του real estate τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με το χαρτοφυλάκιό του να εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περισσότερα από 2.500 υψηλής αξίας ακίνητα.Διαθέτοντας ήδη τη μεγαλύτερη «συλλογή» τέτοιων ακινήτων στην παραλιακή ζώνη της Αθήνας, πριν από λίγες ημέρες απέκτησε, κατά πληροφορίες, το 30% του «Αστέρα» έναντι τιμήματος 300 εκατ. ευρώ. Ισως, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, να πρόκειται για το πρώτο βήμα στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας του εμβληματικού συγκροτήματος, το οποίο θα φέρει τη δική του σφραγίδα.