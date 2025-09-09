Eurobasket 2025: Σπανούλης, Κουρτινάιτις και Μουμπρού διεκδικούν ένα σπάνιο νταμπλ

Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 4,0 πόντοι ανά παιχνίδιΡεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 12 πόντοιΟ Μουμπρού ανέβηκε στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ τρεις φορές με την Ισπανία: κατακτώντας το υψηλότερο σκαλοπάτι το 2009, τερματίζοντας δεύτερος το 2007 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2013.Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 38Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδιΡεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 24 πόντοιΟ Σπανούλης βοήθησε την Ελλάδα να φτάσει σε πέντε Ευρωμπάσκετ και πέτυχε την απόλυτη επιτυχία στο 2005. Ο σούπερ σταρ γκαρντ την Ελλάδας κατέκτησε επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο το 2009