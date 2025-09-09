Eurobasket 2025: Σπανούλης, Κουρτινάιτις και Μουμπρού διεκδικούν ένα σπάνιο νταμπλ
Eurobasket 2025: Σπανούλης, Κουρτινάιτις και Μουμπρού διεκδικούν ένα σπάνιο νταμπλ
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Φέλιξας Κριαουτσιούνας από τη Λιθουανία είναι οι μοναδικοί που έχουν κερδίσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ως παίκτες και ως προπονητές
Οι Ρίμας Κουρτινάιτις, Άλεξ Μουμπρού και Βασίλης Σπανούλης έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια σπάνια ελίτ ομάδα στο Eurobasket 2025.
Αν οδηγήσουν τη χώρα τους στον τίτλο στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν θα μπουν σε αυτή τη λίστα των ανθρώπων που θα έχουν κερδίσει την κορυφαία διοργάνωση της FIBA Europe ως παίκτες και ως προπονητές.
Ο Κουρτινάιτις κατέκτησε το στέμμα του Ευρωμπάσκετ το 1985 και τώρα ελπίζει να οδηγήσει τη Λιθουανία ως προπονητής στον ίδιο τίτλος. Ο Μουμπρού βοήθησε την Ισπανία να φτάσει στην κορυφή το 2009 και τώρα προπονεί τη Γερμανία. Και ο Σπανούλης ήταν ένας από τους ήρωες της ένδοξης πορείας της Ελλάδας το 2005 και αυτή τη στιγμή στοχεύει να χαρίσει στη χώρα του ένα ακόμη τρόπαιο.
Ο πρώτος που πέτυχε το νταμπλ του Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής ήταν ο Φέλιξας Κριαουτσιούνας από τη Λιθουανία. Το 1937, ήταν ο παίκτης-προπονητής της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο και στη συνέχεια ο Κριαουτσιούνας ήταν παίκτης της λιθουανικής ομάδας του 1939 που κατέκτησε το στέμμα.
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο πρώτος σύγχρονος άνθρωπος που κέρδισε ξεχωριστά Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής, κατακτώντας τον τίτλο με την Ελλάδα το 1987 στο γήπεδο πριν τα καταφέρει και ως προπονητής το 2005.
Ο Πράνας Λουμπίνας, γνωστός και ως Φρανκ Λούμπιν, κέρδισε επίσης ένα Ευρωμπάσκετ ως προπονητής και παίκτης, αν και οδήγησε τη Λιθουανία στο πρωτάθλημα του 1939 ως παίκτης-προπονητής - με τον Κριαουτσιούνας στην ομάδα του.
Συνολικά, υπάρχουν έξι προπονητές στο Ευρωμπάσκετ 2025 που έχουν εμφανιστεί στη διοργάνωση ως παίκτες. Οι άλλοι είναι ο Γάλλος Φρεντερίκ Φοτού, ο κόουτς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αζίζ Μπεκίρ και ο Ιταλός Τζιανμάρκο Ποτσέκο. Από αυτούς μόνο τρεις συνεχίζουν στη διοργάνωση.
ΡΙΜΑΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΙΤΙΣ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 20
Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι
Ρκεόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 22 πόντοι
Ο Κουρτινάιτις συμμετείχε σε τρία Ευρωμπάσκετ: κερδίζοντας τον τίτλο του 1985 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 1989 με τη Σοβιετική Ένωση και τερματίζοντας δεύτερος με τη Λιθουανία το 1995.
ΑΛΕΞ ΜΟΥΜΠΡΟΥ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 27
Αν οδηγήσουν τη χώρα τους στον τίτλο στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν θα μπουν σε αυτή τη λίστα των ανθρώπων που θα έχουν κερδίσει την κορυφαία διοργάνωση της FIBA Europe ως παίκτες και ως προπονητές.
Ο Κουρτινάιτις κατέκτησε το στέμμα του Ευρωμπάσκετ το 1985 και τώρα ελπίζει να οδηγήσει τη Λιθουανία ως προπονητής στον ίδιο τίτλος. Ο Μουμπρού βοήθησε την Ισπανία να φτάσει στην κορυφή το 2009 και τώρα προπονεί τη Γερμανία. Και ο Σπανούλης ήταν ένας από τους ήρωες της ένδοξης πορείας της Ελλάδας το 2005 και αυτή τη στιγμή στοχεύει να χαρίσει στη χώρα του ένα ακόμη τρόπαιο.
Ο πρώτος που πέτυχε το νταμπλ του Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής ήταν ο Φέλιξας Κριαουτσιούνας από τη Λιθουανία. Το 1937, ήταν ο παίκτης-προπονητής της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο και στη συνέχεια ο Κριαουτσιούνας ήταν παίκτης της λιθουανικής ομάδας του 1939 που κατέκτησε το στέμμα.
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο πρώτος σύγχρονος άνθρωπος που κέρδισε ξεχωριστά Ευρωμπάσκετ ως παίκτης και ως προπονητής, κατακτώντας τον τίτλο με την Ελλάδα το 1987 στο γήπεδο πριν τα καταφέρει και ως προπονητής το 2005.
Ο Πράνας Λουμπίνας, γνωστός και ως Φρανκ Λούμπιν, κέρδισε επίσης ένα Ευρωμπάσκετ ως προπονητής και παίκτης, αν και οδήγησε τη Λιθουανία στο πρωτάθλημα του 1939 ως παίκτης-προπονητής - με τον Κριαουτσιούνας στην ομάδα του.
Συνολικά, υπάρχουν έξι προπονητές στο Ευρωμπάσκετ 2025 που έχουν εμφανιστεί στη διοργάνωση ως παίκτες. Οι άλλοι είναι ο Γάλλος Φρεντερίκ Φοτού, ο κόουτς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αζίζ Μπεκίρ και ο Ιταλός Τζιανμάρκο Ποτσέκο. Από αυτούς μόνο τρεις συνεχίζουν στη διοργάνωση.
ΡΙΜΑΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΙΤΙΣ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 20
Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι
Ρκεόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 22 πόντοι
Ο Κουρτινάιτις συμμετείχε σε τρία Ευρωμπάσκετ: κερδίζοντας τον τίτλο του 1985 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 1989 με τη Σοβιετική Ένωση και τερματίζοντας δεύτερος με τη Λιθουανία το 1995.
ΑΛΕΞ ΜΟΥΜΠΡΟΥ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 27
Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 4,0 πόντοι ανά παιχνίδι
Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 12 πόντοι
Ο Μουμπρού ανέβηκε στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ τρεις φορές με την Ισπανία: κατακτώντας το υψηλότερο σκαλοπάτι το 2009, τερματίζοντας δεύτερος το 2007 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2013.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 38
Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι
Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 24 πόντοι
Ο Σπανούλης βοήθησε την Ελλάδα να φτάσει σε πέντε Ευρωμπάσκετ και πέτυχε την απόλυτη επιτυχία στο 2005. Ο σούπερ σταρ γκαρντ την Ελλάδας κατέκτησε επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο το 2009
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 12 πόντοι
Ο Μουμπρού ανέβηκε στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ τρεις φορές με την Ισπανία: κατακτώντας το υψηλότερο σκαλοπάτι το 2009, τερματίζοντας δεύτερος το 2007 και κατακτώντας την τρίτη θέση το 2013.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Παιχνίδια που έπαιξε σε Ευρωμπάσκετ: 38
Μέσος όρος πόντων σε Ευρωμπάσκετ: 11,3 πόντοι ανά παιχνίδι
Ρεκόρ πόντων σε ένα παιχνίδι σε Ευρωμπάσκετ: 24 πόντοι
Ο Σπανούλης βοήθησε την Ελλάδα να φτάσει σε πέντε Ευρωμπάσκετ και πέτυχε την απόλυτη επιτυχία στο 2005. Ο σούπερ σταρ γκαρντ την Ελλάδας κατέκτησε επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο το 2009
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα