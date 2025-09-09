Ο Αταμάν προηγείται στην κούρσα για τον καλύτερο προπονητή του Eurobasket, τον ακολουθεί ο Σπανούλης
Η FIBA μετράει ψήφους για το βραβείο του καλύτερου προπονητή καθώς ξεκινούν οι αγώνες για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Eurobasket.
Οι οκτώ εθνικές ρίχνονται σήμερα στη μάχη για να διεκδικήσουν μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ενώ η διοργανώτρια αρχή έβαλε τον κόσμο στη ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου προπονητή του τουρνουά. Είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί ένα τέτοιο βραβείο και στην «κόντρα» των 8 υποψηφίων, ο Εργκίν Αταμάν οδηγεί την κούρσα με 44%.
Ο Βασίλης Σπανούλης έρχεται δεύτερος με ποσοστό 14%, ενώ τρίτος είναι ο αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στα προημιτελικά, Ρίμας Κουρτινάιτις, με 10%.
Ακολουθούν οι «εκπλήξεις» των προημιτελικών με τους προπονητές της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, της Γεωργίας, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, και της Πολωνίας, Ίγκορ Μίλισιτς, να συγκεντρώνουν από 8% ο καθένας.
Τελευταίοι έρχονται ο αντικαταστάτης του Άλεξ Μουμπρού, που δεν θα βρίσκεται ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Γερμανίας λόγω προβλήματος υγείας, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, με 6%, και ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς με 2%.
Η πρωτιά στη «μάχη των πάγκων» αναμένεται να αλλάξει ανάλογα με τις προκρίσεις των ομάδων, και ο προπονητής που θα το λάβει θα γράψει ιστορία, αφού θα είναι ο πρώτος που θα αποσπάσει αυτήν την τιμή.
Πηγή: gazzetta.gr
