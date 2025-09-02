Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και τα σενάρια για το φινάλε
Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και τα σενάρια για το φινάλε
Μετά και τη νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Ισπανία με 67-63 η Εθνική ομάδα θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Ίβηρες το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30)
Η Εθνική θα μπορούσε να απλοποιήσει την κατάσταση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Eurobasket 2025, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε και πλέον αντιμετωπίζει το φάσμα (ακόμα και) της 4ης θέσης.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα από τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη με 80-77 η οποία και η πρώτη της στη φετινή διοργάνωση. Πλέον τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική όπου η Εθνική εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την κατάκτηση της 1ης θέσης.
Μετά και τη νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Ισπανία με 67-63 η Εθνική ομάδα θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Ίβηρες το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) γιατί μπορεί να εγκυμονεί και ο κίνδυνος της 4ης θέσης στον Γ' όμιλο του Eurobasket 2025.
Βέβαια, εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της καθώς με νίκη θα είναι οριστικά και αμετάκλητα στην 1η θέση χωρίς να την νοιάζει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
Η κατάταξη του Γ' ομίλου
Ελλάδα 3-1
Ιταλία 3-1
Ισπανία 2-2
Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2
Γεωργία 2-2
Κύπρος 0-4
Μετά τη διαμόρφωση της κατάστασης στον Όμιλο και ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, έχουμε τα εξής σενάρια.
Η Εθνική θα τερματίσει 1η εάν: Νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική οτιδήποτε και αν γίνει στα άλλα ματς.
Η Εθνική θα τερματίσει 2η εάν: Χάσει από την Ισπανία έως 28 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
Η Εθνική θα τερματίσει 3η εάν: Χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν: α) Χάσει από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.
Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν: β) Χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.
Γ' Όμιλος
1η αγωνιστική (28/8)
Γεωργία - Ισπανία 83-69
Πηγή:www.gazzetta.gr
