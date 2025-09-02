Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και τα σενάρια για το φινάλε

Μετά και τη νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Ισπανία με 67-63 η Εθνική ομάδα θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Ίβηρες το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30)