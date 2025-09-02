Eurobasket 2025: Ο Σενγκούν προηγείται στην κούρσα για τον τίτλο του MVP
Στην τρίτη θέση της σχετικής ψηφοφορίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ δεύτερος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς
Παράλληλα με τις μάχες των ομάδων στο παρκέ, εξελίσσεται και η «μάχη» μεταξύ των φίλων του μπάσκετ για την ανάδειξη του MVP του Eurobasket 2025.
Στο επίσημο site της διοργάνωσης τρέχει από την πρεμιέρα του τουρνουά ένα poll φιλάθλων για τον πολυτιμότερο της διοργάνωσης, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση του τελικού.
Σ' αυτές τις πρώτες ημέρες στην ψηφοφορία κυριαρχεί ο Τούρκος σέντερ Αλπερέν Σενγκούν με ποσοστό 30%, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι στη 2η θέση με 13%, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην 3η θέση με 8% και ο Λούκα Ντόντσιτς στην 6η με 4%.
Αναλυτικά οι αθλητές που έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα έχουν ως εξής:
Σενγκούν (Τουρκία) 30%
Γιόκιτς (Σερβία) 13%
Αντετοκούνμπο Γ. (ΕΛΛΑΔΑ) 8%
Μαρκάνεν (Φινλανδία) 6%
Αβντίγια (Ισραήλ) 6%
Ντόντσιτς (Σλοβενία) 4%
Σρέντερ (Γερμανία) 4%
Βάγκνερ Φ. (Γερμανία (4%)
