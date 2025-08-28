Eurobasket 2025: Με Όσμαν και Μιλουτίνοφ το top 10 της πρώτης μέρας - Βίντεο
Eurobasket 2025: Με Όσμαν και Μιλουτίνοφ το top 10 της πρώτης μέρας - Βίντεο
Με άρωμα... Ελλάδας το πρώτο βίντεο με τις καλύτερες φάσεις της πρώτης μέρας του Eurobasket 2025
Το EuroBasket 2025 ξεκίνησε με μπόλικο θέαμα και το top 10 της πρώτης ημέρας να είναι άκρως εντυπωσιακό, έχοντας μάλιστα και άρωμα... Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού!
Στην 10η θέση, το αστραπιαίο πρώτο βήμα του Τσέντι Όσμαν, έκανε τον αμυντικό να χάσει την ισορροπία του, με τον Τούρκο να βρίσκει την ευκαιρία και να ευστοχεί σε τρίποντο.
Από την άλλη, στην 7η θέση, βρίσκουμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάτησε δυνατά, πήρε τα βήματα του Εσθονού αντιπάλου του και κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό.
Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη φάση πέραν του τρομερού καρφώματος του Σεμούς Χαζέρ στα... μούτρα των Πορζίνγκις και Μπέρτανς.
Το απολαυστικό TOP 10 της πρώτης μέρας του EuroBasket 2025:
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Στην 10η θέση, το αστραπιαίο πρώτο βήμα του Τσέντι Όσμαν, έκανε τον αμυντικό να χάσει την ισορροπία του, με τον Τούρκο να βρίσκει την ευκαιρία και να ευστοχεί σε τρίποντο.
Από την άλλη, στην 7η θέση, βρίσκουμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάτησε δυνατά, πήρε τα βήματα του Εσθονού αντιπάλου του και κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό.
Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη φάση πέραν του τρομερού καρφώματος του Σεμούς Χαζέρ στα... μούτρα των Πορζίνγκις και Μπέρτανς.
Το απολαυστικό TOP 10 της πρώτης μέρας του EuroBasket 2025:
THE GREATEST SHOW ON EARTH IS BACK 🔥— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
This was only Day 1, and we've already got some of the best plays of the year in Top 10 Plays, presented by Nike 💥#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/sXIZdDS6Is
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα